爱回家丨神恶搞「雪山救狐狸」兼「酱板鸭」疯狂Cult片 罗乐林变杨过再化身Ironman秒杀周嘉洛

自TVB处境剧《爱．回家之开心速递》宣布将于今年7月划上句号，结束长达9年、播出逾2800集的历史后，不少网民开po细数剧集的经典场面与故事人物，虽然停播的日子越来越逼近，不过剧组继续炮制爆笑场口，结果被网民洗版，有人直言「笑到癫」，更有人说：「其实爱回家要咁样先好睇！」

「雪山救狐狸」兼「酱板鸭」杀入《爱回家》

在昨晚（26日）播出的一集《你是否在雪山救过一只狐狸？》，完美恶搞早前网络盛行一时的「雪山救狐狸」＋「酱板鸭」Gag，加上一众演员劲搞笑的完美演绎，以及李伟健及林漪娸的世界级普通话，罗乐林终正式以自己经典角色「杨过」现身、向被指有周星驰影子的周嘉洛以「唐伯虎」造型示人，还有「艾顿壮」焦浩轩一句潮爆金句：「我杀猪养你」，其实是向热播内地剧《逐玉》致敬。

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昨晚（26日）播出的一集剧情讲述「Bonnie」林凯恩与「朱凌凌」吴伟豪饰拍摄全新短剧「唐伯虎点秋香」遇上阻滞，并临时杀出三太「白天娥」樊亦敏、二太「佘秀琴」苏恩磁及「Madam Ceci」林漪娸三大「程咬金」、争做一直悬空的「秋香」角色，最终「Bonnie」林凯恩把心一横，将短剧写成「四大才子雪山救狐狸」，剧情讲述四大才子「唐伯虎」金城安（周嘉洛）、「祝枝山」朱凌凌（吴伟豪）、「文征明」艾顿壮（焦浩轩）、及「周文宾」Terry（李伟健），用「烧鸭饭」勇救狐狸，但最终却因种种不幸意外，招来杀身之祸，剧情最终更暴走至硬销植入广告。其中一个疯狂位是三太「白天娥」樊亦敏、二太「佘秀琴」苏恩磁及「Madam Ceci」林漪娸轮流以不同程度的「惊喜」古装造型，「夺门而入」并以「你们是否在雪山救过一只狐狸」向四大才子问责，而懵盛盛的四大才子，不但搞错状况以为被报恩、不断问错「身份」之余，三位「程咬牙」的报仇工具更由手枪升级至轰天炮，完全是「神恶搞」早前盛行的「雪山救狐狸」AI短剧，难怪网民笑到肚痛兼好评如潮。

全程普通话对话更加颠覆了人生

「卖身为奴」的四大才子与三大「程咬金」全程普通话的对话，更加颠覆了人生，「Terry」李伟健：「你就是那只狐狸？」三太「白天娥」：「不是，我是哪盒烧鸭饭，你为甚么用我来喂狐狸？」「艾顿壮」焦浩轩：「你是那盒烧鸭饭？」二太「佘秀琴」苏恩磁：「不是，我就是那只狐狸，本来我不用死的，就是给你烧鸭饭噎死了」；「Madam Ceci」林漪娸：「我就是雪山，你们乱扔饭盒把我污染，我是来报仇的！」最后轮到「金城安」周嘉洛受死时，出现意想不到的走向。原来进来的竟是杨过「大龙生」罗乐林，他问了同一个问题后，直指他的雕因食了「金城安」周嘉洛的喂伤过的狐狸而消化不良，之后便硬Tag接龙整肚丸，正当大家以为大团圆结局时，「杨过」罗乐林却指「金城安」令雕兄受苦一样要死，之后便化身「Iron Man」一掌令金城安烟消云散，认真疯狂。

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罗乐林终以自己经典角色「杨过」现身

除了恶搞网络盛行一时的「雪山救狐狸」和「酱板鸭」的AI短剧，与及演员们观赏指数爆高普通话外，还有另外3大爆点值得留意，首先，罗乐林终正式以自己经典角色「杨过」现身、且依然英气十足，网民大感佩服及有意义；第2是向来被指有周星驰影子的周嘉洛，这次在剧中演回星爷的经典搞笑角色「唐伯虎」，获网民大赞是巧妙及很好的安排：「周嘉洛演唐伯虎真系好适合，佢好有周星星影子，仲系靓仔版」；最后一点，是艾顿壮的最潮追女仔字句「我杀猪养你」，其实是向热播内地剧《逐玉》致敬，播出后网民留言大赞：「今集真系好好睇，希望每次都咁搞笑同埋咁cult，就系咁先好玩好癫 。而家仲咁大胆拍呢啲实在太好啦，希望佢之后都继续keep住呢一种自由。」、「外星人𠮶度真系低能到笑。」、「搞唔掂我笑到虚脱，我睇咗啲乜嘢？」、「邵氏电影风格，雪山救狐狸，还有酱板鸭。 真系好好笑啦，我睇完真系好Ｘ毒。总结一句，太好笑啦！」、「求同班底四大才子拍剧！太好笑，食饭就系要睇呢啲！」、「痴线架，雪山救狐狸都出埋，好好笑。」

「你是否在雪山救过一只狐狸」爆红台词

最近在各大社群平台上爆红的台词「你是否在雪山救过一只狐狸」，起源于一支由AI生成刻意营造出60年代复古「邵氏武侠电影」，粗糙画质、高饱和度色彩与夸张配音。剧情中，一名冷艳女子现身质问正在劈柴的男主角：「你是否在雪山救过一只狐狸？」正当男主角满心欢喜，以为即将上演经典的浪漫「白狐报恩」时，女子竟冷酷打断：「不是，我是当年（你喂给狐狸的）那只酱板鸭！」这神来一笔的超展开，让浪漫爱情剧瞬间变成荒谬的「食物复仇记」，后续连野鸡、兔子甚至「雪山本人」都跑出来寻仇。由于剧情实在太过脑洞大开，加上复古武侠与现代 AI 技术的强烈冲突感，瞬间在网路上掀起疯狂的「二创」狂潮，各种荒诞的「雪山宇宙」版本层出不穷。