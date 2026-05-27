金秀贤公司发声明感谢检方还原真相 造谣金世义涉多项重罪被即时收押

韩国男星金秀贤去年生日因女星金赛纶在家中身亡，传出在金赛纶未成年时曾经相恋，并涉及金钱纠纷，导致金秀贤的形象受创，停工至今。面对长达逾一年的风波，金秀贤一直寻求法律解决，近日韩国检方就爆料频道《横竖研究所》金世义涉嫌散播虚假谣言，认定金赛纶的录音属AI造假，提请拘捕令。金秀贤所属经理人公司今日（27日）发表声明，履行揭露真相承诺。

金秀贤公司发声明

金秀贤所属经理人公司GOLDMEDALIST今早发声明，表示经过调查后，证实《横竖研究所》针对金秀贤的各项指控均为伪造，当中包括声称是已故金赛纶的KakaoTalk对话纪录，语音档亦被证实利用AI技术制作：「与金秀贤无关的他人对话内容，经过伪造与变造而成。」

相关阅读：金世义涉恐吓金秀贤遭申请拘留令 今抵法院呼冤︰毫无逻辑

相关阅读：金秀贤iPad经调查证亲密照摄于2020年 律师指金赛纶家属预谋制作假聊天纪录

GOLDMEDALIST表示鉴于案情严重，法院已羁押金世义，指控金世义违反《通讯网络利用及资讯保护法》，散布虚假消息及诽谤、违反《性暴力犯罪处罚特别案件法》、违反《跟踪骚扰犯罪处罚特别法》，并涉及恐吓他人等罪名。

金秀贤《山寨人生》有望曝光

GOLDMEDALIST的声明中，同时感谢调查机关搜寻证据揭露真相，并重提金秀贤在去年的记者会上作出承诺：「我不会要求你们相信，我一定会证明一切。」金秀贤最终透过法律手段自证清白，声明又向相信金秀贤的所有人致以感谢。金秀贤洗脱嫌疑后，与曹宝儿主演的Disney+巨作《山寨人生》（Knock Off）有望曝光。

相关阅读：金秀贤洗脱恋未成年金赛纶嫌疑露灿烂笑容 事件涉AI造假 检方申请羁押爆料者金世义

《横竖研究所》金世义昨日（26日）上午现身首尔中央地方法院，就被控违反《性暴力犯罪处罚特例法》、名誉毁损、恐吓、强逼未遂等罪名，涉嫌散播与金赛纶与金秀贤有关的不实内容，接受羁押前审问，金世义抵达法院时强烈否认指控，强调自己「完全不承认任何嫌疑」。鉴于金世义有销毁证据及潜逃风险，法院最终裁定收押，将金世义即时羁押。

殷贤长对金秀贤感同身受

同样曾被金世义攻击的YouTube频道《商业之神》主持殷贤长，昨晚在直播中亦对金世义被捕消息报以欢呼，随后沉默下来并流下男儿泪。殷贤长坦言：「那些没有经历过两年半网络暴力的人是无法理解的。就连我的家人都受到侮辱，我母亲的照片也被到处传播。」随后殷贤长提到金秀贤：「我理解金秀贤的感受，被攻击的感觉。」

两年半前，《横竖研究所》不断指控殷贤长操纵股价、参与加密货币诈骗、涉嫌资产造假等。殷贤长对此强烈否认，并表示：「这些虚假指控摧毁了公司的信誉和业务。」及后殷贤长透过收购《横竖研究所》50%股份，并试图夺取管理控制权、削减金世义薪酬作为反击。

知名作家苏载元拍片申诉

多部作品曾被拍成人气电影《素媛》、《活埋35夜》的知名作家苏载元，亦发布一段其本人演唱《Say Goodbye》的短片，并配文「你让很多人受苦，那你也应该受苦」。苏载元写道：「散播关于我的虚假新闻的金世义终于被逮捕了。虽然针对我的虚假新闻的惩罚还有很长的路要走，但我会努力树立先例，让散播虚假新闻的人一定会受到严厉惩罚。」

相关阅读：金秀贤恋未成年金赛纶争议有望得平反 雪莉兄怒宣战「第二回合」 投资电影曾涉逼拍裸戏