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佘诗曼拒跟「阴湿人」正面冲突 自认高EQ冷眼对待：影响到我就唔得 从鸡仔声到四届视后全靠呢招

影视圈
更新时间：10:00 2026-05-27 HKT
发布时间：10:00 2026-05-27 HKT

杨思琦因前男友李泳豪与哥哥李泳汉家庭纠纷再度成为新闻人物，杨思琦一反常态高调提及与李泳豪旧情，更剖白与叫吴帅的关系， 再加上伍咏薇近日还大爆杨思琦在TVB拍剧时期被欺凌的细节，事有凑巧，佘诗曼、郭羡妮与杨思琦演出的TVB经典剧集《无名天使3D》近日在深宵重播，令当年三位女主角不和传闻再次成为网络热话，日前杨思琦出席活动，拒谈当年传不和兼被欺负事，她只说：「唔讲喇，唔再回应。我冇问题，过去咗就由得佢过去。」

佘诗曼曾被剧组助导用粗口问候

同样港姐出身的佘诗曼，出道初期曾因为说话与唱歌时声线柔弱、底气不足，被媒体和观众狠批为「鸡仔声」兼「演技差」，甚至曾被剧组助理导演用粗口问候并掟剧本，不过佘诗曼未有「扮可怜」，反而努力寻找方法改善，经过多年的努力，佘诗曼成功克服「缺点」，不单成为首位四届视后，也是最多得奖记录保持者（17个）。佘诗曼日前接受资深传媒人查小欣的访问，谈及事业转变经过。

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佘诗曼直言当时根本无暇理会负评

佘诗曼在访问上亦有重提事件，回想入行初期被批「鸡仔声」，佘诗曼直言当时根本无暇理会负评，因为TVB给了她海量的工作，曾试过为了兼顾TVB剧集及内地剧《乾隆皇下江南》，创下「五日四夜无睡觉」的惊人纪录，当时佘诗曼连冲凉卸妆都只敢坐在凳子上，怕一上床就起不来，更试过自己开车时累到在红绿灯前睡著。在吊威也吊到二、三楼高并要摆出一个很靓的姿势，佘诗曼更一度崩溃反问自己：「我又惊又眼瞓，𠮶阵我望住下面，忍唔住问自己，我只系一个普通嘅女生，点解要咁辛苦？」不过经历这段地狱式的训练，亦令她因过度劳累而彻底消除了「婴儿肥」，从此练成了食极唔肥的体质！对于曾狠批为「鸡仔声」兼「演技差」，佘诗曼说：「好耐之前都唔系咁，20年前已经唔系，因为拍得太多喇，一年拍四、五个，咁其实你拍五年都已经系20套戏㗎喇，咁你拍咗20套戏之后，人哋都唔会再指点你点样， 因为你都识，识行位啊，唔会阻住人，唔会遮灯啊，唔会唔望cam。」佘诗曼还说：「其实我自己都觉得我好幸运，我的确系遇到好多好好嘅剧本，我都系因为之前嘅长期嘅训练，令到我可以丰富𠮶个角色，更加有色彩。」不过佘诗曼一切得来不易，全靠自己下苦功：「我有揾老师去学，喺疫情嘅时候，觉得𠮶阵时好无聊，然后我就揾咗个老师学戏啦，揾咗个老师学讲嘢，教我运气，有好多种方法，而家都用得着」

佘诗曼拒绝在片场与人嗌交

佘诗曼在圈中人缘极好，问到佘诗曼曾否遇过阴湿的人，她笑说：「乜嘢人都有，不过冇正面碰撞，因为演员系靠情绪做嘢，如果你喺现场同人哋嗌交，其实先影响咗自己同人哋嘅情绪，当当然你同佢唔啱，就话之佢，但系影响咗我就唔得，所以我唔想影响我自己嘅情绪，我绝对唔会喺现场嘈，我觉得自己EQ都好高，当然我都有吐啖气嘅时候，呢行都有好多好人。」事业上呼风唤雨，但粉丝最关心的始终是阿佘的感情生活。被问到为何至今未有新恋情，佘诗曼坦言自己抱著「随遇而安」的心态，超级享受目前被工作、家人和朋友填满的生活。提到婚姻，佘诗曼语出惊人地表示对此「没有很大憧憬」。她直指现代社会诱惑太多，网上资讯发达令人的要求不断改变：「而家太多人离婚，我都会怀疑系咪真系可以同一个人双宿双栖到最后？」虽然对婚姻有保留，但她并不抗拒拍拖，甚至对于近年流行的「姐弟恋」，她亦大方回应：「我唔知道，未试过，唔不抗拒！」佘诗曼目前处于休息状态，除了陪妈咪，亦会与朋友见面，再好好安排工作。

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