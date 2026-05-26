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罗兰两个月前再跌伤身体状况响警号 行动缓慢需工人搀扶 亲解离巢真相：有嘢做都唔想退休

影视圈
更新时间：22:00 2026-05-26 HKT
发布时间：22:00 2026-05-26 HKT

现年91岁、人称「罗兰姐」的罗兰去年11月被发现已从TVB官方网站的艺员名单中「消失」，惹来外界猜测她是否已低调离巢。罗兰今晚（26日）在外佣姐姐的搀扶下，到尖沙咀出席电影首映礼，罗兰手拎拐杖缓缓行进，坐低影相时大派心心。

罗兰亲解与TVB不续约真相

罗兰被问是否因为身体状况而没续约，结束多年宾主关系？罗兰说：「不是，是他们不找我，系他们不请我工作。（因此不开心？）又无，他们也有政策，听说不知几多岁就不用，咁我超过了。他们都有找我倾，不是乐易玲，和我倾的人都说人工好奀，我看看又真系好奀，签不签没所谓啦。」

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罗兰去年曾在家中「成个人挞咗喺厅」，其后召救护车送院留医8日，罗兰忆述意外发生经过因心急到客厅听电话，结果不慎跌倒，当时痛至无法自己站起来，于是著工人姐姐召救护车送院，医生治疗后开方药膏给她早晚搽，但始终年纪大，需要较长时间康复。谈到跌倒受伤一事，罗兰坦言身体状况麻麻，因2个月前跌伤脚，现在康复一点。罗兰被问可会觉得拍摄辛苦？她表示再拍摄不会怕辛苦，已习惯开工，若康复后也想再开工，因开工时很开心，和团队好像一家人。罗兰表示跌倒前曾有工作邀请到马来西亚，不过因脚伤而去不成，可以将来再去。问可有朋友有否相约见面？老友胡枫可有找她？罗兰精灵表示，知道胡枫近日开骚好忙，但他没找我睇骚，可能太忙。不过与胡枫见面、对方有探望她。至于是否拒绝退休？罗兰称有工作都不想退，现在家中休息，也会散步及接受物理治疗。

罗兰从1939年代出道演粤语长片至今，陪伴无数观众成长，即使已经年过90，仍活跃于幕前，罗兰曾表未有打算退休，因为医生曾称一旦停止工作，脑袋会容易衰退，于是她一直坚持继续拍戏，一生贡献演艺事业，成为TVB的「长青树」及甘草演员代表。罗兰去年10月出席《金式森林》宣传活动时，台上台下都要撑住拐杖，步伐蹒跚，更被发现双脚有一道离奇极深的痕，事后罗兰姐解释指，是因为当日她身穿该套为戏服，笑言是因自己的「袜头箍得太紧」，并非因疾病所致，著大家不用担心。其后罗兰又再透露数月前曾在家中跌伤入院，当时心急到客厅听电话，结果不慎跌倒「成个人挞咗喺厅」，痛至无法自己站起来，于是著工人姐姐召救护车送院，结果罗兰需要留医8日做不同身体检查，她坦言始终年纪大，需要较长时间康复，会行得比较慢要更小心，她更笑言用拐杖行路会有安全感。

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