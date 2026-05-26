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张柏芝宣布回归乐坛加盟华纳音乐中国 《B面》人生硬核重启：撕开刻板印象拒绝被定义

影视圈
更新时间：20:45 2026-05-26 HKT
发布时间：20:45 2026-05-26 HKT

张柏芝今日正式宣布加盟华纳音乐中国（Warner Music China），以全新音乐身份强势回归乐坛。在实体唱片时代，《A面》往往是迎合大众的流行主打，而《B面》则代表着更加私人、真实与打破常规的自我表达。如果说缔造了无数经典银幕形象、活在大众瞩目下是张柏芝的《A面》人生，那么此次她选择「将麦克风握在自己手里」，以歌手身份接入全新主线，则是宣告其演艺生涯的《B面》硬核重启。

张柏芝展现先锋大女主气场

「不破不立，击碎过往的既定框架；迎风而上，见证绝地反击的真实。」在今日全网同步释出的官宣物料中，柏芝展现出了前所未有的先锋态度与大女主气场，她以CECILIA《B面》已加载的概念，向外界传递出拒绝被定义、无惧争议的独立宣言。

张柏芝宣告接入全新主线

大众记忆里的柏芝是时代的视觉符号与绝美白月光，而此刻切换歌手身份的她，撕开所有的刻板印象。正如柏芝本人在社交媒体上所表达的：「今天起，接入全新主线，重启音乐征程。」这不仅仅是一次简单的身份跨界，更是一场历经岁月沈淀后，充满生命力的《迎风启程》。配合官宣释出的专属转场视频，也在各大平台引发热烈反响，其绝佳的酷飒状态与强大的气场，让大众对这位《新晋歌手》的期待值瞬间拉满。

华纳音乐中国高度期待张柏芝加盟

对于张柏芝的重磅加盟，华纳音乐中国给予了极高的期待，表示柏芝不仅是大众认知中不可替代的时代Icon，更拥有着不被拘束的先锋灵魂。历尽千帆的底色是坦荡，越过万重山海，归来掷地有声。华纳音乐中国将全方位护航张柏芝接下来的全新音乐人格，深入挖掘她充满故事感与阅历沈淀的音乐表现力，让乐坛听见属于张柏芝的全新发声。张柏芝加盟华纳音乐中国后的首支单曲目前已进入最后的准备阶段，并将于6月正式与大众见面。虽然新歌的神秘面纱尚未揭晓，但官方已释出《全新单曲进度读取中... Coming soon》的预告信号。
 

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