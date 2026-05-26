COURT丨「阿蓝」艾文首拍剧演南亚裔疑犯 一句「佢光大Wa」成为金句 无辜委屈神演技获网民激赞

由MakerVille出品、银河映像制作的电视剧《 COURT！》本周已经进入结局篇，在昨晚（25日）播出的第六集酒店偷窃案，刑事调查队经过抽丝剥茧的调查和常理逻辑的推理，最终合力揪出罪魁祸首，成功录取犯人的认罪口供，供出同谋，上门拘捕南亚籍人士「阿蓝」艾文。

南亚籍演员艾文字正腔圆演出获赞

面对著监控、证人、证物等清晰而有力的环境证据，「阿蓝」艾文坚拒认罪，强调自己是无辜。不懂法律程序的他，只得把自己的命运交予法援派来的「关律师」强尼，剧集播出后，不少对人赞「阿蓝」艾文演出：「字正腔圆过好多香港人，佢做得好自然，有天分嘅演员。」

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艾文首次拍剧表现已获赞赏

今次在剧中演南亚籍人士「阿蓝」的艾文（Ahtisham Ahmadd）原来是首次拍剧，但他的表现已经获得不少赞赏，在今晚（26日）播出的第7集，「关律师」强尼未能拿出任何实际证据支持「阿蓝」艾文的无辜，「阿蓝」艾文只得孤注一掷，亲自上庭作供。过程中，「阿蓝」艾文意外想起事件中的一个关键，一个近在眼前，能证明自己清白的关建证人——自己所养的家猫比比。案情看似简单，证据摆在眼前，但随著审讯推进，众人逐渐发现即使没有人为干预，原来证据也会「说谎」。酒店经理「唐宇恒」周祉君提供的闭路电视片段与证人口供出现矛盾，令「肥祥」陆骏光开始质疑自己一直以来对证据的绝对信任。艾文今次被安排饰演不懂法律、面对指控感到徬徨的疑犯，成功演绎出那种无助感，尤其当酒店经理「唐宇恒」周祉君作供声称在大堂与他争执的人是自己，「阿蓝」艾文本来打算将写有「佢光大WA（讲大话）的memo纸向「关律师」强尼示意反击，可惜不被理会。

艾文有留言回复网民

两者产生了产生了强烈的化学反应，有人说：「艾文你做得好好呀，感受到你𠮶种委屈，加油！」、「佢真系做得好好，演到𠮶种无辜同冤屈，仲要遇到个hea的辩方律师，我成日觉得酒店经理好鬼。」、「做得好好，广东话又正。做出𠮶种『异类』嘅𠮶种无奈同愤怒。今集强尼做辩方律师，同上一单元朱仔做嘅辩方律师好大对比。观众可以反思下辩方律师嘅重要性。」、「下？ 艾文系第一次拍戏？ 佢演得好好㖞，演到南亚人士在香港默默地在香港生活嘅个种坚持和无奈感。」、「如果第一次拍戏，佢演得好好，亦带到我入戏，无端端被寃枉好惨。」连强尼亦有留言：「做人应该抱质疑嘅态度！ 就好似剧情一样．佢讲，你就信？ 第一次做就咁潇洒，莫非系天才？似乎要开个庭审过先知，COURT！」艾文亦有留言回复网民：「多谢大家支持，要继续睇《Court！》」

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陈湛文临时找律师朋友询问意见

与此同时，在剧中饰演检控官「刘大状」的陈湛文亦有谈及演出：「佢哋想刘大状系一个好工整、好依程序，其实我觉得佢系一个几有discipline嘅一个执业者，所以佢基本上就住所有证据去睇下可唔可以令到𠮶个犯人定罪嘅。」接拍剧集后，陈湛文临时找来律师朋友询问专业意见，「佢哋系执业嘅人士，去畀返一啲Advice我，或者分享佢哋嘅经验，究竟喺庭上有咩Manner，究竟喺一啲咁硬件嘅资料下，个脑喺度运作紧啲乜嘢。」陈湛文还说：「刘大状呢个这个角色做嘢几咁专注、几咁专业、几咁有Discipline嘅人，一见到靓女都系会有少少分神、分心，因为呢个我系将会有少少嘅演出系入面，所以我觉得系好贴近现实。」他续说：「每次一过完堂之后，𠮶只私人嘅欲望就会走出嚟，令到观众会觉得其实律师又唔系真系咁生人勿近，其实佢哋只系个知识范畴好专门、好专业。但其实佢哋都系正常人一个嚟，甚至乎茶余饭都系会同你饮酒吹水，钟意打波、做运动，讲下啲八卦新闻，但未必会喺我呢个角色会见到好多，可能会喺其他角色会见到好多。」