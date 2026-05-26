Super Junior神童最新「暴瘦V脸照」疯传 曾重255磅狂甩肉三分一反弹如「气球人」

韩国男团Super Junior（SJ）成员神童（Shindong）过去以圆润可爱形象示人，加上唱得跳得，深受粉丝喜爱，近年神童的身形却多度出现时肥时瘦，引起网民关注。神童近日在社交平台发布一辑新相，穿上全套冰球装备的他，身形较以往清减，整个人帅气程度直逼巅峰。

神童视觉冲击

神童近日在IG分享多张穿专业冰球服的照片，相中的他身材比例显得相当高挑，穿起厚重的装备也不见臃肿感。最令人惊艳是神童露出清晰可见的下颚线，与过去圆润的脸颊判若两人。

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知名主持好友张圣圭忍不住在帖文下留言，向神童讨教减肥秘诀，不少网民对神童的瘦身成果亦感到震撼：「这真的是我认识的那个神童吗？」、「感觉减掉了二分之一个神童」、「每次回归都有新惊喜，太励志了」等。

神童抗肥奋斗史

神童今次的华丽转变，其实并不是首次身形「缩水」，早在2020年神童已试过花五个月时间，从116公斤甩肉37公斤，将体重降至79公斤，连跟随多年的肚腩同时消失。不过神童的体重之后反弹，他曾承认为减肥尝试注射减重药物，只是未见明显成效，今次再成功瘦身，整个人瘦了一圈，难怪会再度成为话题。