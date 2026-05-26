李家鼎与马贯东妈妈相恋20年曾传婚讯 公认Viva为「李师奶」频现身聚会 网民叹：比TVB剧情更离奇

自李家鼎（鼎爷）前妻施明离世后，一对儿子李泳汉（大孖）与李泳豪（细孖）由不和爆发至争产风波，李家家事屡屡被推上风口浪尖，沦为茶余饭后话题。一波未平，一波又起，神隐一个月的李家鼎终于现身，李泳豪贴上合照并说：「精神！阿爷好快可以同大家见面。」不过最新一期《东周刊》独家报道李家鼎圈外女友Viva原来是TVB力捧小生马贯东的妈妈，更有知情者透露，李泳豪跟Viva早有过节，并且经常为钱大斗法。

李家鼎在2016年曾传与女友Viva再婚

马贯东今日回复《星岛头条》，对于李家鼎与妈咪交往的情况，与及妈咪曾否与李泳豪有过争执？马贯东只配以两个合十Emoji并表示：「鼎爷家事我唔方便评论啦。」李家鼎10年前被爆有位隐藏女友，女方曾经有过一段婚姻，亦早已抱孙，当时李家鼎称女友为「李师奶」，在2016年李家鼎曾传再婚，但他澄清婚讯，只承认两人交往多年，感情稳定。

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李家鼎多次与女友Viva公开亮相放闪

李家鼎与施明在1994年离婚，结束了17年的婚姻关系。施明早年曾指，离婚导火线是李家鼎因要出门教学生骑马而爆发争执，因而单方面提出离婚。李家鼎曾详述，离婚的导火线虽是小事，但长久摩擦终让施明心死并带同两子远赴美国。他坦言，多年来心中始终希望能与施明复合，他更曾公开表示离婚是他「一生最大的失败」，不过施明曾表示因为有两个儿子，依然视李家鼎为「亲人」与「熟悉的陌生人」：「大家好珍惜以前大家情义，但过去咗唔需要再提，我系期望佢身体健康，长命百岁，继续富贵荣华，煮多啲好餸，同我好好地凑我两个仔，畀多啲机会佢哋就得嘞。」李家鼎多年来亦有在经济上照顾前妻及儿子。李家鼎在2006年于朋友圈中结识Viva，当时两人都曾经历婚姻失败，性格互补下迅速挞著。Viva年轻时曾任学护，后转行做经络治疗，曾帮助过瘫痪8年的病人和不孕妇女，由于有一手好技艺，多年来有不少熟客捧场，不过现已退休享儿孙福。当年李家鼎私房菜开张，Viva不仅带同女儿和孙女撑场，两家人更犹如一家人般融洽。李家鼎亦多次带女友公开亮相，恩爱放闪，在2016年李家鼎曾传再婚，但他澄清婚讯，后来再被问到可会有计划注册结婚，李家鼎说：「我冇叫佢太太，嗌师奶咋，如果注册后又搞第二个，咁注嚟做乜？拆楼就有份，我个人好公道唔会揾人笨。」事隔多年，李家鼎女友Viva身份曝光，有网民惊叹：「鼎爷呢单嘢比TVB剧情更离奇。」

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李家鼎撞车真实来龙去脉

《东周刊》独家获得一段绝密声带，揭开李家鼎撞车的真实来龙去脉，原来李家鼎当日依旧赶去提款，甚至因此撞车，而该笔钱并非如外界所传是给大仔李泳汉，声带中，李泳豪不忿地对鼎爷说︰「好似𠮶日星期六，你晨早溜溜打畀我老婆，话冇钱呀！冇钱！讲到明即刻帮你开e-banking睇，你系有钱喺度，你自己知，你系就要趁银行星期六收一点，仆出去，好啦！连个天都唔帮你嘞！撞车！你唔听人讲嘢！好急，我识咗你40几年啦，你做紧乜嘢呀？咁急出去，一定系写钱俾人，一定系马贯东个阿妈。」有知情人爆料指出，马贯东当年入行其实也是全靠李家鼎引荐，难怪他对复杂的家事始终三缄其口。

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李泳豪指录音与大嫂Conny严佩钰有关

李泳汉早前曾公开多段声带录音，录音显示李泳豪两公婆不仅对李家鼎态度极其恶劣，甚至弟妇Agnes细数鼎爷的经济开支，其后李泳豪曾亲自拎出完整无删剪录音大反击：「我老公细个你点教佢㗎，畀你咁多就系咁多，你自己想用就自己想办法，咁如果你冇钱仲碌卡，就要自己负责喇，#因为你揿钱出嚟俾人，你唔好唔记得咗，你𠮶日赶赶赶，赶出去想揿钱，跟住你撞车呀，连个天都唔畀你做呢件事。#你自己谂清楚，#总之我做新抱，#我老公做细仔，#净系可以帮你睇住条数，#你唔好讲系灯油火蜡，#你一个灯油火蜡都用唔到75万，#但你转咗75万俾人，#你唔好再话冇，#银行statement黑字白纸印喺𠮶度，#除非银行讲大话，#咁你可以告银行，#点解我户口无啦啦少咗75万唔合理，#啲钱留返自己用。」李泳豪事后指录音事件与大嫂Conny严佩钰有关：「老窦之前用开部Android机，旧年6月佢想我哋帮佢处理电话嘅嘢，用iPhone方便啲，咁啱佢部电话烂咗，所以佢咪转用iPhone。点知老窦用唔惯苹果嘅system，用咗两个月就搞到hang机，咁啱𠮶日我同太太要开工，鼎爷又冇同我哋讲，部新手机hang机，大嫂Conny知道后就主动讲︰『老爷，我帮你整啦！』，跟住就攞咗部机走，到而家都冇攞返部机返嚟，呢个就系原因。」