邓兆尊自爆患重病已立遗嘱 终极剖白15亿身家 评陈慧琳为娱圈清泉丨独家

59岁的邓兆尊接受《星岛头条》访问，首度剖白「15亿身家」真相，自嘲非二世祖而是「野生动物」，更惊揭去年罹患不可逆转大病导致右手麻痺，因此手机内已订立遗书列明财产分配。他又自爆在市道不景下收过逾万个「求包养」私讯，早年更有星妈「卖女式」追问身家，访问中更冷眼点评娱乐圈女星力争上游，点名陈慧琳是圈中「唯一清泉」。 采访：方骞平 摄影：谭志光 场地：THE MARKET@HotelICON

邓兆尊右手麻痺影响写嘢能力

眼前精神奕奕的邓兆尊，接受《星岛头条》访问时首揭震惊秘密，原来去年他的健康出了状况，患上不可逆转的大病：「当时连讲嘢都出问题，右手麻痺到影响写嘢能力，就算𠵱家都好唔返……」虽然他称「啲嘢冇得惊嘅」，但展示了手机内的遗书，列明财产分配：「好多嘢都做晒，虽然我唔会为结婚而结婚，但佢哋边个冇保障？最长𠮶个都40年，我都冇谂过同佢散。」尽管患上大病，他还搞笑地说：「要嚟时咪由得佢发生啰，我上面（年纪）仲有阿叻阿伦，唔使咁紧张，随缘啦。」

霸气回应「食猪扒」指控

对于被指「食猪扒」（指3位女友），兆尊霸气地发表「食猪扒」论维护身边人，反问网民：「你身边𠮶件系咪『猪扒』先，可能『猪扒』都冇得食呢？唔通你老婆仲好似李嘉欣咁靓女？咁人品又如何？系咪『猪扒』我知㗎嘛，每人睇法唔同。」他力撑道：「我觉得我身边人品性纯良，后生靓过，𠵱家唔靓就飞人哋，我做唔出，自己都走晒样啦，其他人有冇资格去批评人。」

忆7岁随父「闪避」艳星

提到爸爸新马仔，兆尊指爸爸有祥嫂就不敢风流，更抵死忆述儿时无辜往事：「当年有个艳星叫咗我爸爸多次上去佢屋企食饭，爸爸推得太多终于带埋我去做『挡箭牌』。当时我大概只得7岁，生得唔高，记忆犹新系『叮当』按门钟，一位着住丝质睡衣嘅姐姐嚟开门，爸爸食完两味菜同艳星讲『我都系走先』。」不过，这餐饭后兆尊竟挨打：「因为返屋企后妈妈马上拉住盘问我『同爸爸去咗边？同边个食饭？姐姐咩样？着乜衫？』当时我有话直说回应『佢咁高，又有两嚿嘢阻住，我睇唔到个样！』于是就被妈妈拉入房掌掴……」兆尊回想起被抽击都感到好无辜：「其实细路仔只系食嘢，点会理咁多嘢？」

对于传他拥有15亿身家，他语气坚定向记者道：「我1亿都未见过，讲得出做得到，我有15亿嘅话，我可以畀一半你。」又形容自己只属有自保能力的野生动物：「我嘅阶层喺舒适区，冇人会攻击你，但是再探头就会被咬，我何必要上位同人竞争，越高越危险，大鳄食细鳄。」

早年有星妈向他「卖女」

被标签是成功二世祖，问到可有女子投怀送抱？他坦言近年收到超过万个DM：「如果我真系用『15亿二世祖』去呃人，我呃乜都有，尤其喺呢个市道，好多人都系想揾安心生活，『试食』、『一夜情』我可以食足几年都食唔完，但边食得晒呀？而我冇必要做呢啲咁衰嘅嘢，唔好意思我米仓冇咁多米呀，我未有能耐做到佢哋心目中嘅许愿树。」他坦言20多岁时以性行先，今时今日向往相处关系多过情欲关系，冇兴趣做「耕田佬」角色：「坦白，每日喺佢哋（女友）身上最多用得𠮶半个钟，但其余时间要对住个烦气嘅人，有冇必要不停贴钱买难受先？玩猫仲开心啲。」此刻他又再爆多啲啲：「早年已有妈妈好似『卖女』咁，开宗名义追问我『你有冇楼？』、『有冇车？』、『有几钱身家？』我就回复『你都知你个女同我朋友拍紧拖㗎㖞！』星妈竟答『唔好理佢哋，你有冇兴趣呀？』原来有呢种人，我接受唔到。」

邓兆尊建议聪明靓女可加入娱圈

最后他又再爆外人不知的娱圈生态：「呢个圈每年都有好多人争入大染缸，但一群鱼要突出要靠好多嘢，包括靠人情及美色，聪明嘅靓女可以加入娱乐圈，以我眼见有个女星同时间能应酬两个男人，最终仲上到一线兼做埋电影女一5至6年，佢经验丰富又可以豁出去，但之后都系消失咗，所以话『几好打嘅狮子都有只打赢你』，除非父母好有地位，想个女入行急促成长，最多玩1至2年好走，否则学坏就救唔返，因为呢个世界好多人会因应你性格控制你，比如针对住好色、贪名、贪利、贪钱、贪毒、贪赌，我唔贪所以不受控制，出身富裕嘅陈慧琳亦系圈中唯一清泉。」

