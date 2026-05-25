陈可辛诉说电影创作历程 后生最叻取消通告激钟珍 拍《投名状》大压力自认非天才

华语影坛著名导演陈可辛（Peter），周末出席香港电影资料馆成立二十五周年「星级影谈」系列头炮节目。正于成都密锣紧鼓拍摄新片《明天，会更好》的他仍百忙之中亲临现场，为影迷带来六部对其电影生涯，及人生皆具深远影响与启发的经典作品，并组成三对跨时空的放映组合。在为期两天（23及24日）的展映中，放映现场座无虚席，Peter更与嘉宾们展开多场深度对谈。

陈可辛形容《北非谍影》似香港

第一组电影放映，陈可辛特别挑选《北非谍影》，并透露该片启发了他拍《甜蜜蜜》。陈可辛在映后谈中分享，「《北非谍影》影响咗我拍《甜蜜蜜》，而呢套戏亦都系我爸爸最爱嘅电影。我觉得《北非谍影》个地方好似香港，两套电影嘅关联，主角们都系因为各种原因而来到一个新地方，然后喺Casablanca重遇，呢个地方同香港一样，系一个中转站，人来人往，啲人喺香港留底咗啲脚毛就走。而乱世个感觉令我觉得所有嘢系好短暂，包括爱情。两套戏入面错综复杂爱情关系，入面男女主角的无奈和遗憾都能令观众共鸣。」

《甜蜜蜜》令夫妻嗌交

主持人登徒问到，导演心目中《甜蜜蜜》结局之后如何？陈可辛分享︰「近年新认识一对夫妻朋友，佢哋喺餐饭局问我『黎小军同李翘喺纽约撞返之后点？』咁我咪话，去饮杯咖啡，大家留个电话，然后say goodbye喇！朋友老公即刻大嗌YES！然后对住佢老婆话︰『嗱！系咪，一定系咁啦！』佢老婆听到我咁讲就好唔开心，我先知佢两公婆系持相反意见，所以以后人哋问我呢条问题，我都唔会答㗎，唔想搞到人嗌交。」

陈可辛激嬲钟珍

其后，第二组电影放映，陈可辛将《中国合伙人》与33年前同李志毅合导的《风尘三侠》并置。《风尘三侠》主演之一郑丹瑞更惊喜现身映后谈，与陈可辛妙语连珠，现场笑声不断。导演搞笑地说当年经常激嬲钟珍，「我当年最叻就系取消通告，因为好多嘢我成日都觉得未拍得住，或者其实系自己唔识拍啦。每次我一取消通告，钟珍就会发癫好嬲我，所以一取消通告𠮶日钟珍就叫系阿Chi（李志毅）拍，咁就变咗阿Chi成日去拍我最唔识拍嘅嘢，例如戏入面𠮶场大合唱Ja Jambo。」

郑丹瑞执张学友二摊

此时，旦哥抢答︰「𠮶时拍呢场戏你都喺度㗎！你、阿Chi净系抛低一句话『你自己跳啦』、『嗱，你先，你跳』咁咋，冇排舞，无mark走位，大家冇夹过，乜都冇，总次我一跳镜头就跟，所以大家都乱嚟，乱跳，但咁先跳得咁好㖞。」旦哥亦在现场感谢陈可辛，当年找他去演毛周朱这个角色，「我要演呢个角色，唔系要抢戏，但又要喺梁朝伟、梁家辉两个角色入面揾我嘅生存空间，就要揾方法突出自己，同埋我同陈可辛、阿Chi都互相信任，好有默契，个班底又有趣好玩，导演畀咗好多空间、自由度我去发挥，去玩去演毛周朱呢个角色，所以我执张学友二摊都系好开心。」

陈可辛寄情拍戏失友谊

《中国合伙人》与《风尘三侠》故事里也谈到友情，在《中国合伙人》映后谈里，陈可辛也慨叹自己这一生没有青春期「戏入面角色王阳系我最想做，但一世都做唔到，因为由读书时就已经好忙，放假人哋去party，但我去做part time抹枱捧餐，未读完书返嚟香港就开始踏足电影圈做嘢，一部戏接一部戏，根本从来都无疯狂岁月，我都想试『不羁放纵爱自由』，想有一班好似《风尘三侠》入面嘅好朋友。有时话一个人，你冇𠮶样嘢你先会咁想拍，我成日都冇时间，而友谊系需要时间建立，要付出，加上我又成日做嘢，又成日飞唔喺香港，啲朋友又唔知你喺边，想叫你出嚟饮嘢、食饭，我又唔得闲，佢哋叫多几次无瘾都唔会再叫啦！」

奚仲文亮相映后谈

最后第三组电影放映，陈可辛自言，深受路易迈士东1930年执导的《西线无战事》影响，进而创作出自己 2007 年的史诗式巨作《投名状》。该片的金像奖美术指导奚仲文亦作为特别嘉宾惊喜亮相映后谈，与导演共同拆解这部经典的幕后美学。奚仲文分享当年在美指上的创作概念，「因为导演想拍刺马案故事，我都睇咗好多书参考，例如中东战争，阿富汗，伊拉克等等，睇到当时嘅人打仗都好有生活味，战场上士兵喺战壕生活，佢哋唔系勇字行头，系内耗同苟且偷生。好想呈现战争同埋班角色最不光彩最灰暗一面。而三位主角李连杰、刘德华和金城武服装上设计都有谂法，有跟住故事发展点样著衫，一步步睇到佢哋升职嘅盔甲上有变化唔同，到最后啲盔甲重到班演员行唔到路嗌救命，因为当时仲未识将盔甲整到睇落好重而著上身系轻。当时李连杰最后著𠮶套衫太重，因为令佢完全打唔到所以搞到佢唔著。」

陈可辛拍《投名状》大压力

陈可辛也不止第一次指拍《投名状》时的辛苦令他压力爆煲，「𠮶阵拍到第二个礼拜已经崩溃，然后打俾君如求救，佢都飞过嚟北京陪我。后尾我惊恐症闪走返香港，谂住以后都唔再返剧组，我试过打电话俾刘伟强同徐克讲，『三个大明星，一部大片，我求你哋攞去拍，我退出。』但当时刘伟强屋企人有事，无办法帮。然后再打俾徐克都无答应。最后我喺香港坐咗一日，君如话『你唔番返去，你呢一世都企唔返起身』。」

陈可辛访资料馆寻父亲足迹

陈可辛难得与观众聚首分享自己的作品外，亦在香港电影资料馆安排下，在档案室找到早年在电影界先后担任编剧导演的父亲陈铜民生前撰写的电影剧本、手稿、导演作品等，让他珍而重之的翻阅，忆起不少父亲热爱电影的往事。一连串两天活动结束后，陈可辛席间感言：「呢两日同观众分享，亦都睇返自己啲旧作，好多都系当年上画后就冇再睇第二次。睇到自己由拍《风尘三侠》开始，见到不知天高地厚嘅自己，去到《投名状》以至之后嘅变化，我好感触。而拍戏做导演，好似每拍一部，就行完一座山咁，发现一座山都比一座山更高，直到今日我都咬紧牙关刻苦坚持。」

陈可辛否认是天才

陈可辛续称︰「两星期前喺成都拍紧《明天，会更好》，拍咗咁多日戏，其中一场戏令我好有感受，原来我真系一个导演嚟。自问唔系特别天才，读大学drop out，书又唔系读得特别多，我呢一生全靠身边有咁多比我更有智慧、知识嘅指路贵人，我先可以一步步行过每一座山，过每一个难关。到今日我可以用电影表达内心，我真系好感恩有电影。其实每个人只要有梦想，如果我做到，每个人都做到。」