张德兰再登红馆细数60年歌途 忆母亲无微不至悲从中来 唱《鲜花满月楼》成事业转捩点｜专访
更新时间：21:45 2026-05-25 HKT
发布时间：21:45 2026-05-25 HKT
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张德兰回顾60年演艺生涯，最难忘的是主唱《陆小凤》插曲《鲜花满月楼》那段时期，找到了明确方向，专注歌唱事业发展。5月30日举行的红馆演唱会，张德兰不讳言把握机会，是给予自己一个充满纪念性的回忆之旅。撰文︰钟舜英、摄影︰谭志光
张德兰念亲恩
张德兰忆述，主唱《陆小凤》插曲《鲜花满月楼》是其事业转捩点，让大众接受她不只是艺员身份。张德兰感谢妈妈，从小到大陪伴她四处奔走，同时还要照顾姐姐、哥哥及家庭大小事，她感触地说：「长大后，我才发觉，妈妈为我付出了很多……」说到此处，她忍不住哭了出来。
张德兰感激卢国沾
平复心情后，张德兰续称要感谢顾嘉𪸩，在歌唱技巧上给予她许多指导，此外也要感谢卢国沾，在她录制第一张个人唱片时帮上不少忙。那张唱片在新加坡录音，她除了翻唱4首其他歌手的作品外，其余歌曲的歌词全由卢国沾一手包办，包括爆红的《相识也是缘分》。
张德兰婚后淡出
自从在伊莉莎伯体育馆举行演唱会后，张德兰便无再开个唱的想法，自觉婚后不再是圈中人，并淡出了演艺圈，直到以客串性质参与「𪸩黄」演唱会。她指每次演出「𪸩黄」都好舒服，只需唱两三首歌，便可以到后台与其他歌手聊天。
张德兰小宇宙爆发
时隔十多年再开《张德兰相识是缘份演唱会》，她形容「圆满感」悠然而生。张德兰是次「独占」红馆舞台，十分感恩：「有这么多人支持我，我这个年纪依然有能力演出，必须把握机会，给予自己一个充满纪念性和回忆演唱会。」办演唱会，压力来自于对自己的要求，「我要尽力做到最好！这就是压力的来源，同时这股压力会推动我发挥小宇宙，只要不是过度就可以。」
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