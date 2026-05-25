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张德兰再登红馆细数60年歌途 忆母亲无微不至悲从中来 唱《鲜花满月楼》成事业转捩点｜专访

影视圈
更新时间：21:45 2026-05-25 HKT
发布时间：21:45 2026-05-25 HKT

张德兰回顾60年演艺生涯，最难忘的是主唱《陆小凤》插曲《鲜花满月楼》那段时期，找到了明确方向，专注歌唱事业发展。5月30日举行的红馆演唱会，张德兰不讳言把握机会，是给予自己一个充满纪念性的回忆之旅。撰文︰钟舜英、摄影︰谭志光

张德兰念亲恩

张德兰忆述，主唱《陆小凤》插曲《鲜花满月楼》是其事业转捩点，让大众接受她不只是艺员身份。张德兰感谢妈妈，从小到大陪伴她四处奔走，同时还要照顾姐姐、哥哥及家庭大小事，她感触地说：「长大后，我才发觉，妈妈为我付出了很多……」说到此处，她忍不住哭了出来。

张德兰再登红馆办60周年个唱。
张德兰再登红馆办60周年个唱。
张德兰忆起母亲，悲从中来。
张德兰忆起母亲，悲从中来。
张德兰上月将试红馆「战衣」时发生意外，导致左臂甩骹及骨裂。
张德兰上月将试红馆「战衣」时发生意外，导致左臂甩骹及骨裂。

张德兰感激卢国沾

平复心情后，张德兰续称要感谢顾嘉𪸩，在歌唱技巧上给予她许多指导，此外也要感谢卢国沾，在她录制第一张个人唱片时帮上不少忙。那张唱片在新加坡录音，她除了翻唱4首其他歌手的作品外，其余歌曲的歌词全由卢国沾一手包办，包括爆红的《相识也是缘分》。

张德兰尤其感激顾嘉𪸩、卢国沾。
张德兰尤其感激顾嘉𪸩、卢国沾。
2015年红馆《顾嘉𪸩荣休盛典演唱会》，广邀张德兰、张敬轩、郑少秋、谢安琪、汪明荃等12位红星献唱。
2015年红馆《顾嘉𪸩荣休盛典演唱会》，广邀张德兰、张敬轩、郑少秋、谢安琪、汪明荃等12位红星献唱。
港台《十大中文金曲颁奖礼》上，张德兰、叶振棠、薰妮、罗嘉良向「金针奖」得主卢国沾致敬。
港台《十大中文金曲颁奖礼》上，张德兰、叶振棠、薰妮、罗嘉良向「金针奖」得主卢国沾致敬。

张德兰婚后淡出

自从在伊莉莎伯体育馆举行演唱会后，张德兰便无再开个唱的想法，自觉婚后不再是圈中人，并淡出了演艺圈，直到以客串性质参与「𪸩黄」演唱会。她指每次演出「𪸩黄」都好舒服，只需唱两三首歌，便可以到后台与其他歌手聊天。

1988年，张德兰与杨伟诚结婚，形影不离。
1988年，张德兰与杨伟诚结婚，形影不离。
张德兰婚后即淡出。
张德兰婚后即淡出。
时隔十多年再开《张德兰相识是缘份演唱会》，她形容「圆满感」悠然而生。
时隔十多年再开《张德兰相识是缘份演唱会》，她形容「圆满感」悠然而生。
好感恩︰「我这个年纪依然有能力演出。」
好感恩︰「我这个年纪依然有能力演出。」

张德兰小宇宙爆发

时隔十多年再开《张德兰相识是缘份演唱会》，她形容「圆满感」悠然而生。张德兰是次「独占」红馆舞台，十分感恩：「有这么多人支持我，我这个年纪依然有能力演出，必须把握机会，给予自己一个充满纪念性和回忆演唱会。」办演唱会，压力来自于对自己的要求，「我要尽力做到最好！这就是压力的来源，同时这股压力会推动我发挥小宇宙，只要不是过度就可以。」

个唱压力来自于对自己的要求，「我要尽力做到最好！」
个唱压力来自于对自己的要求，「我要尽力做到最好！」

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