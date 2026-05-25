胡子彤预告《九龙城寨之终章》庙街取景 黄咏霖单飞首唱Live否认行性感路线

胡子彤、Lolly Talk成员黄咏霖（Egg）及乐队晚安莉莉（25日）出席Youtube Music Night音乐盛会，吸引超过五百位乐迷粉丝到场支持。

胡子彤预告《九龙城寨之终章》庙街取景

胡子彤预告，「城寨4子」在《九龙城寨之终章》均有个人故事线，十二少的主要戏份即将拍摄，「我嘅部分集中喺庙街，会实地取景拍摄，大约7月中左右。」并要继续维持身形、体能去应付：「我唔使除衫，但有人要！」至于属于哪位成员？胡子彤则保持神秘。

胡子彤同吴彦祖对戏

音乐会现场，不少粉丝大叫胡子彤除衫，他没顺应民意，笑言「天气转凉」，留待个人舞台，「主场发挥时才除衫！」而是日演出所穿著的衬衫本非低胸，「本身有扣钮，但系发型师化妆师除吓又一粒，仲想再除多粒……」问到「城寨4子」有无机会台上演出？他笑言林峰最有机会，惟不敢邀大前辈吴彦祖。胡子彤透露已跟对方对戏，位置不在尖东，「知最近好多人喺尖东拍摄现场围观，希望大家继续支持香港电影，尽量减少剧组压力。」

林婷撑胡子彤

另外，黄咏霖率先唱《Missing Call》及《没谁保佑》两首新歌，并与晚安莉莉合唱特别版《如果花火可不消散》；晚安莉莉亦唱新歌《当我们不再说晚安》等五首歌曲。当中胡子彤压轴登场，以「晚安子彤」形式合唱《目黑》，他开玩笑指要翻唱古天乐《今期流行》，其实是与吴倩怡（Sinnie）合唱古天乐、宣萱的新歌《无时空之恋》。接著，胡子彤独唱新歌《我独自升级》、《见一个爱一个》等4首歌，其中新MV女主角林千渟亦有到场支持，胡子彤笑言：「女主角都有嚟，但佢怕丑唔上台。」最后一众歌手为晚安莉莉主音陈纪泓（阿鸡）庆生，送上蛋糕祝福。

黄咏霖否认行性感路线

黄咏霖的舞台造型露出纤腰、长腿，她笑指只是短裙不算性感，有刻意穿著厚底高踭鞋，希望在台上更具气势。谈到第一次单飞个人演唱，黄咏霖坦言紧张：「第一次自己一个人唱，好紧张！（队友吴倩怡亦在场）所以紧张感即刻减咗一半！」至于其余Lolly Talk队友目前动向，黄咏霖透露集中个人发展，随时合体，「有需要嘅工作我哋可以一齐！」并向胡子彤争取加入城寨，「有冇需要新角色？」除了吴倩怡较多以晚安莉莉乐队身份工作之外，其余成员亦会陆续会推出个人音乐作品，「我哋有成员会solo，亦都有舞台剧同拍戏。」