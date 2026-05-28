耀眼｜剧情懒人包 5大看点 关晓彤与李昀锐破镜重圆

耀眼｜由关晓彤及李昀锐领衔主演的都市爱情陆剧《耀眼》于5月27日起在芒果TV正式播出，全剧共36集。故事讲述北京落难千金晴也因家庭变故回到家乡，结识了小镇校霸邢武，两人在生活与学习上互相扶持，最后谱出动人恋曲。下文为您精心整理耀眼即睇分集剧情大纲、主要角色介绍及5大必看亮点！

剧情大纲

追剧日历

人物关系图

角色介绍

分集剧情

必看亮点

都市女孩晴也（关晓彤饰）因家庭变故，从北京返回故乡扎扎亭，并在当地遇到了邢武（李昀锐饰）等一众少年。晴也努力克服生活与学习上的种种困难，同时亦帮助邢武及其他好友寻找人生目标。大学毕业后，晴也与邢武在扎扎亭重聚。这一次，他们不仅双双实现了人生梦想，更收获了属于两人的爱情。

《耀眼》由关晓彤以及李昀锐领衔主演。

返回目录

《耀眼》追剧日历公开！

返回目录

《耀眼》人物关系图公开！

返回目录

关晓彤 饰 晴也

原本是北京的富家女，因家庭突生变故，被迫从大城市来到偏远小镇扎扎亭，并在当地度过高中三年级的时光。

关晓彤饰演晴也。

李昀锐 饰 邢武

小镇出身的痞帅青年，亦是当地的校霸。他性格重情重义，却深受家庭环境束缚；为照顾瘫痪的奶奶，被迫外出打工维持生计，甚至荒废了学业。

李昀锐饰演邢武。

返回目录

第1至2集剧情：男女主角不打不相识

晴也因父亲被带走调查且账户遭冻结，被迫前往小姨李岚芳家中暂住。途中，她目睹邢武等人与流氓发生冲突。到达后，晴也对小镇环境及表哥邢武充满嫌弃。另一边厢，李岚芳因欠债，急切期盼晴也带来的5万元生活费。晴也不满当地的饮食习惯，主动拟定住宿协议并支付3万元。

清晨时分，晴也因踩空楼梯跌伤，邢武随即抱她前往就医。期间，晴也主动照顾邢武行动不便的奶奶。然而，两人因浴室换锁费用发生争执，晴也误以为对方暗示索取金钱，气愤地掷出500元。邢武对此态度极度反感，晴也亦赌气收拾行李打算搬走。

返回目录

1. 关晓彤本色出演北京富家女

关晓彤本色出演。身为「京圈千金」的关晓彤，在剧中饰演北京富家女可谓驾轻就熟。即使身穿基本款制服，其气质依然出众，完美契合「大小姐」的形象。

关晓彤贵气满满！

2. 李昀锐大晒薄肌好身材

李昀锐大骚肌肉。剧中李昀锐有半裸换衣的特写镜头，展现优越的肌肉线条，引发观众热烈讨论。

李昀锐大晒身材。

3. 关晓彤与李昀锐组高反差CP

高反差角色设定。家道中落的富家女与小镇野性少年形成强烈对比，结合「伪骨科」的情感线，极大增强了戏剧张力。

关晓彤与李昀锐CP感足！

4. 小岛拍摄 劲有台偶味

充满台湾偶像剧风味。剧组在山东实景搭建90年代渔村，由擅长捕捉青春暧昧感的导演祝东宁操刀，多个镜头被赞誉为完美复刻台式小清新风格。

每个画面都劲靓！

5. 创纪录的收视成绩

未播先破纪录。《耀眼》在芒果TV的预约量高达312万，创下该平台非古装剧的历史新高。首播当日更成功吸引28个网播广告，涉及7个品牌，集均广告时长达50秒，成绩十分亮眼。此外，由刘宇宁献唱的主题曲亦为剧集带来极高讨论度。

《耀眼》未播已开。

返回目录