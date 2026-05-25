王书麒近照曝光 偕老婆许秋怡恩爱赴明星饭局 昔日当红童星曾遭万梓良掌掴致面瘫

前港姐钟慧冰昨日（24日）在IG分享合照，表示此饭局是一场横跨三十年、汇集了从世界各地如纽约、温哥华、澳洲及上海等地归来好友的难得聚会。相中除了钟慧冰本人及其女儿林静莉、艺人李道洪外，最瞩目的莫过于圈中模范夫妻王书麒与许秋怡。

王书麒许秋怡恩爱出席明星饭局

从钟慧冰发布的其中照片可见，众人围坐在一张圆木桌旁，气氛温馨愉快。当中，现年60岁的王书麒身穿黑色上衣、戴著眼镜，虽然脸上留下了岁月的痕迹，但精神状态极佳，显得饱满而有神采。他与身旁的太太许秋怡结婚多年依然恩爱，55岁的许秋怡外貌保养得宜，风采不减当年。这次的聚会，王书麒与一众老友相聚，脸上挂著从容的笑容，享受著这份难得的友情。

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王书麒曾被万梓良掌掴患面瘫

王书麒是70、80年代家喻户晓的童星，凭借可爱的脸孔和精湛的演技深入民心。然而，他风光的演艺路背后亦有不为人知的辛酸。王书麒曾在访问中透露，童年时拍摄被前辈万梓良掌掴的戏份时，对方为求逼真而多次「真打」，力度之大令他当场晕眩，更因此患上短暂性的面瘫，对年幼的他造成了极大的身心创伤。这段经历虽然痛苦，却也磨练出他日后的坚毅性格。

走过事业高低，王书麒与歌手许秋怡的婚姻生活一直是圈中佳话。两人于2003年结婚，育有一子，多年来互相扶持，是公认的模范夫妻。如今王书麒已淡出香港娱圈，主力在内地接拍影视作品，间中伙拍老婆登台。

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