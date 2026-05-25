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张柏芝生日出席活动献唱 母亲亲临现场陪伴 见粉丝应援庆生哽咽落泪

影视圈
更新时间：16:45 2026-05-25 HKT
发布时间：16:45 2026-05-25 HKT

昨天(24日)正值张柏芝生日，她亮相江苏昆山出席活动，用温柔歌声赴一场专属盛会。舞台上，柏芝倾情演绎《星语心愿》、《任何天气》和《目的地》三首经典曲目，唤醒无数人的青春回忆。在活动现场，品牌总裁更是给柏芝送上了为她定制的一辆绿色专属电车 ，上面刻有她的英文名字「CC」，满满情意涌动全场。

柏芝分享「摩登态度」

现场粉丝以热情的祝福与应援为她庆生，令柏芝几度哽咽落泪。更特别的是，她的母亲也亲临现场，温柔相伴，母女双双动容，暖意萦绕全场。谈及心中的「摩登态度」，张柏芝真诚分享道：「千万不要被定义，要肯定自己。不管哪个年纪都要爱自己，如果自己懂得爱就什么都是好的。

柏芝感恩粉丝不离不弃

温情不止一日，美好如约而至。在活动前一天，柏芝已举办过专属生日会，与一路相伴的粉丝欢聚一堂，共迎新岁。现场，粉丝精心cos成《鬼马狂想曲》里的哈米波波，还为她演唱了自出道以来的经典歌曲，真挚又治愈，让她倍感温暖。回首二十余载星途，面对始终不离不弃的粉丝，柏芝满怀感恩，真诚坦言：「我的生命是父母给予的，我十分感激他们。同时，我也非常感谢你们。我人生中最珍贵的收获就是你们的每一秒都与我生活在同一时空。这份缘分很特殊，我格外珍惜。」

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