任贤齐汕头巡唱密操「英歌舞」 投诉无合适红馆档期自嘲不如陈粒

任贤齐「齐迹2026」巡回演唱会年头开跑，先后征服上海，泉州、大同及汕头，刚刚完成的汕头站一连三场演出，把潮汕非遗「英歌舞」带上舞台，成为全城热话。小齐。小齐在头两场感冒的情况下，靠惊人意志力撑足全场，专业精神获网民激赞「超级铁人」，而点唱环节更爆出「韭菜粿」笑料！

任贤齐鸟巢撑五月天

在汕头站之前，小齐先飞到北京为电影开会，又专程到鸟巢支持好兄弟五月天的巡演收官尾场。一向鬼马的他在自拍短片中笑称：「我去为五月天扮恐龙演出！」五月天主音阿信见到小齐即时惊喜揽实，笑说：「有这么帅的恐龙吗？」他更感性表示：「每次重要时刻，小齐哥一定出现我们身边。没有任贤齐，五月天不可能完成五十五场鸟巢这个纪录的梦想。」一番话见证两人超越二十年的深厚兄弟情。

任贤齐同阿信撞衫

小齐与阿信的不止热血同款，连衣著品味也惊人地相似。小齐订购的一件舞台战衣，到北京却发现阿信竟穿着同款。小齐在IG上写道：「人生能撞上好兄弟，是我的荣。不停巡演有一个困扰……就是演出服一直撞。跟五月天阿信撞，跟我大哥赵传也撞。走进后台，看一眼对方，直接笑出来的撞。后来我想通了——撞衫不可怕，撞在一起才是兄弟，撞个满怀才是缘分。」这番话温暖感动到无数歌迷。

任贤齐畀工作人员取笑

北京站后，小齐顺道到蒙古呼和浩特，笑言看完五月天收官演唱会「有点失落，要去放松一下」。工作人员取笑他：「人家演唱会收官关你屁事？」其实他是为七月的呼和浩特演唱会作准备，更刻意订制蒙古服装，在风吹草低见牛羊的美丽草原叉腰休息两天，随即马不停蹄飞到汕头。

任贤齐「齐迹」迈向200场

自2019年开始，小齐的「齐迹演唱会」已升级至4.0版本，演出快近二百场。每到一地，他总会结合当地文化，被盛赞「接地气」又支持当地文艺发展，成为各城市文旅争相邀请的对象。汕头站他特别邀请潮汕著名的英歌舞青年团同台演出，为此更秘密练兵三个月。头两场他患上感冒，仍靠意志力顶住，到第三场体力才逐渐恢复。台上又唱又跳英歌舞，完全看不出有异样，获网民大赞专业精神可嘉，更封他为「超级铁人」。

任贤齐感无奈

香港乐迷不停在网上留言：「小齐究竟要等多久，才巡到香港！」小齐苦笑，「香港红馆的档期好难啊！一直伸请不到，像有一次公司说有了，但档期又撞上时间，要不到。我可能不够陈粒红，听说公司举行陈粒演唱会，一伸请就拿到今年八月的档期了！我自己检讨一下再加把劲吧！哈哈！」

任贤齐要壮阳

而汕头演唱会的点唱环节成为另一焦点。有观众突然大叫：「小齐哥，食韭菜粿！」原来大陆近期热播电影《给阿嬷的情书》中，韭菜粿被戏称有壮阳之效。小齐闻言先是一愣，随即忍笑反问：「你们觉得我需要吗？嘿！」全场观众齐声爆笑回应：「需要！」小齐扮作无奈摊手，场面搞笑。更爆笑的是第二晚，《给阿嬷的情书》演员蔡嘉伟到后台探班，竟然真的带上几盒韭菜粿送给小齐，小齐接过后哈哈大笑：「蒙古回来系有点感冒，不知是不是韭菜粿有神效，第三晚就已经好了，越唱越跳越精神！」