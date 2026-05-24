张继聪首任监制拒让公司蚀本 廖子妤克服怯场挑战舞台软肋 古天乐跨界舞台剧《大龙凤》7月公演｜名人杂志

古天乐出品「天下一幕」（One Cool Stage）首部舞台剧制作《大龙凤》将于7月24日起上演9场演出，剧作由张继聪首度担任监制、朱栢谦执导兼主演，并云集出炉金像奖影后廖子妤、吴冰、黄梓侨、汤君慈主演，更有何嘉莉特别演出。张继聪、廖子妤与一众主演接受本报专访，阿聪分享成立专营舞台剧的天下一幕公司愿景，期望透过剧场促成多重领域演员跨界合作；廖子妤封后首作踏上舞台，将挑战从小怯场、惧怕被凝视的软肋，并汲取当年获得金像女配后因不支压力而生病的经验，尝试努力面对与排解。撰文：莫匡尧 摄影：朱伟彦

张继聪今次未有亲自参演《大龙凤》，笑言要让出机会给其他演员。

廖子妤勇夺金像影后之后的首个作品，竟然是舞台剧演出。

张继聪首次由演员荣升监制，坦言相比过去专注尽力演出、表现较牢固掌握手中，作为监制需要适应当中的不确定性：「首次担任监制发觉许多事情在控制范围之外，往往牵涉多方沟通、等待答复及解决现实问题的环节，对我而言是一种初次学习，同时甚具满足感。」阿聪笑言自己初出茅庐，其实仅为「P牌监制」，有赖张志敏与郭芙两位经验丰富的伙伴一同合作，并在构思天下一幕首项制作时，早已锁定由多年手足朱栢谦执掌导演一职，二人经过一轮剧本挑选后，一致认为《大龙凤》故事有趣味及再扩展发挥的空间。

朱栢谦直呼「负投诉」



天下一幕由古天乐与张继聪筹组，阿聪谈到公司组成时，指公司集中发展舞台剧领域，直至目前踏出的最大一步，仍为决定开设公司之时：「若说最宏大的决定，当然是古天乐老板与我商讨成立天下一幕公司设立剧团，我作为营运总监，负责挑选剧目、策划未来数年演出，目前已筹备至2028年。」阿聪筹备《大龙凤》舞台剧期间，事无大小均亲力亲为，包括亲自拣选每一位演员、逐一联络经理人推荐剧本角色，他笑言：「监制需要操控资金预算，不能让公司亏本，以往做演员只会请经理人帮忙抬高酬劳！」

对于老友阿聪出任监制，朱栢谦笑言没有投诉：「非常好！简直『负投诉』！阿聪作为一位出色的表演者，彼此有商有量、感受到他对我完全信任。」阿聪则感谢朱栢谦抬举，开玩笑指或许完成演出后大家便立即改口风。朱栢谦作为资深剧场导演，一直对作品要求严谨，谈到监制导演之间的合作，他透露：「他对我唯一的要求，便是在舞台上发光发热！」

爆古仔金句：分享欢笑



天下一幕首项舞台作品并未推出全新原创剧目，张继聪认为《大龙凤》经过此前数度演出，雕琢过后成为较成熟的剧本，更以百老汇大师级音乐剧为例，往往经过数十年不断精炼、弥补阙漏才能成为经典，并为天下一幕理想方向。阿聪亦分享与古天乐携手开辟舞台剧市场的愿景：「天下一幕作为商业剧团，我认为娱乐大众最重要。娱乐形象当然种类繁多，我们当然希望透过喜剧带给观众欢乐，古老板经常对我说要多分享欢笑，成为剧团至关重要的方向，因此拣选喜剧作为首部作品。」表示目前正在发展数部原创剧本，预计未来2、3年内面世。古天乐成立天下一以来，一直以电影业务为首，阿聪认为目前电影市场疲弱，不论人才或资源均能够在流动性中得到发展：「天下一幕希望促成影视与舞台剧跨界合作，不论演员、市场策划及创作理念团队，咸淡水能否不分清楚界线？从演员角度来说，透过电影演员参与剧场，能否将电影观众带进剧院？另一方面，若邀请影视导演观赏演出，能否将舞台剧资深或新晋演员带进大银幕？」甚至在影视与舞台之间共享题材，组成跨媒体系列「重要的专著（IP）或许能发展成上半场舞台剧、下半场则为电影；甚至个别舞台剧桥段，可以在免费平台播放，整合公司各类资源创造更多玩法。」

早前《大龙凤》宣传活动，古天乐特别拍片力撑。

《大龙凤》齐集唔少好戏之人。

《大龙凤》是古天乐出品「天下一幕」的首部舞台剧制作，将于7月24日起上演。

「一直害怕别人紧盯着我」



廖子妤4月荣封金像影后，之后首度参演作品出乎意料竟是今次的舞台剧，她透露舞台剧是一直渴望再次踏足的表演场域：「求学期间曾经主演舞台剧，一直到3年前《饭戏攻心》踏台版才再做主角，10年前公司曾筹办舞台剧，但当时仅饰演群演。」虽然廖子妤演艺实力屡受奖项嘉许肯定，然而转换发挥空间至舞台，她坦言向难度挑战，尤其于黑箱剧场的形式下与观众距离极近：「我一直害怕别人紧盯着我，如果演戏期间一直感受到观众视线，会让我非常紧张害怕！」



由于多年一直从事影视拍摄，廖子妤较少面见观众，甚至缺乏即席表演的经验：「当年《饭戏攻心》踏台版，舞台以一幅玻璃幕墙将我们与观众隔开，灯光照射下来只能让观众单向望见演员，我们却似有一面镜反射舞台的自己，对我来说是非常友好的设计！」廖子妤当时与同演在互相帮助下极力克服，透露上次幸有梁仲恒作对手：「他对我说如果害怕时便望向他，只要紧捉对手演员便能重新入戏。」更笑指就算从小梦想成为演员，怯场感仍为一大心理挑战：「我从小到大都非常怯场，在幼稚园家长日举行才艺表演，即使我多么热爱表演，亦只会扮成太阳花！」廖子妤向来性格内向，加上天生怯场感，最期待之时自然非公演一刻：「我最期待享受与演员们在一段时间里密集式地见面，能够消失于外面的世界，专注在排练之中，甚至连手提电话亦置诸不理。」

觊觎张继聪剧界地位



廖子妤更透露将参演一部新戏，表示在舞台剧区隔之下，心理压力远低于上次得奖：「当年得到金像奖『最佳女配角』后自我压力极大！当时正好接拍《像我这样的爱情》及《寒战1994》，压力值简直到达巅峰，然后便开始生病！」她希望历史不会重演，已汲取经验以另一种态度面对：「若感受到压力便即日解决，亦不要钻进去，对追求进步或健康均没有帮助，尽力便已足够。」当年廖子妤正值丰收年，同年拍摄作品亦包括《摇篮凡世》《焚城》《玛嘉烈与大卫系列：丝丝》及《十七年命运周期》，廖子妤忆述当时的心态：「工作一涌而进的同时，我亦希望证明自己、值得获得女配角奖，可能在心态与体力透支下生病。」因此跨界舞台剧发展，廖子妤抱持平常心，未打算向剧后头衔进发：「怎会这么容易？怎会这么顺风顺水？」谦称奖项往往是集结天时地利人和下的结果，但仍期待在天下一幕领航下接演舞台剧，更觊觎张继聪的剧界地位：「做总监！坐佢个位！」

何嘉莉处女舞台剧圆梦



何嘉莉今次为《大龙凤》参演特别演出，久违于幕前与舞台，再次登场竟挑战一项重大突破：「今次生涯首次演舞台剧，是我一直期待的机会。其实我从来未演出舞台剧，只有过去舞台演唱经验，不知道会否有帮助。」何嘉莉抱持学习心态参与演出，谦指毕竟距离此前的舞台演唱已度过一段时日，将怀着紧张心情重新踏上舞台表演：「曾经在戏剧课上进行临场表演，发觉我亦能够在被注视情况下，于演出期间投入感情，所以无谓再胡思乱想徒添烦恼。」适逢本剧于暑假期间公演，何嘉莉表示打算让女儿观赏演出，相信将成为母女之间的珍贵回忆。

何嘉莉表示打算让女儿观赏演出，相信将成为母女之间的珍贵回忆。

何嘉莉（左）今次特别演出，坦言试图连系现实中与儿女相处的片段，抽取语气、情绪借用到舞台剧演出。

黄梓侨（右）、吴冰（中）、汤君慈（左）三位新晋演员都担心演出时出错。

吴冰、黄梓侨、汤君慈新贵参演



此外，《大龙凤》除了有一众前辈演员外，亦有吴冰、黄梓侨与汤君慈三位新贵参演，吴冰曾经两次参演小薯茄筹办的舞台剧，成为三人中的「大师姐」，但对参与具规模的剧作仍感惶恐，并透露过去每次舞台演出均担心出错，更分享自己曾在舞台上出过最严重错误：「有次与关浩杰（阿J）演出，需要以一段对话接驳至他的独脚戏，但我完全忘记对白，最后我只抛下一句『你自己谂啦』便逃离舞台！留下关浩杰自行『执生』，一直在台上重复着『我自己谂？』一句试图转折至独脚戏。」



黄梓侨与汤君慈首次参与舞台剧，虽然各自从不同平台累积表演经验，但仍对舞台空间感到陌生。汤君慈透露一直为舞台剧常客，但幽默地表示为演出感到担心：「我反倒担心十分无聊的事，究竟在台上想打喷嚏怎么办？」大家则笑言将要以演技带过。谈到一连公演9场，黄梓侨表示对身体、声带与精神带来一定负荷，与汤君慈一直恒常运动，相信具有充足体力应付演出。

场地提供：Regent Hong Kong



张继聪化妆：LevinaBoMakeUp、发型：Sam Cheung

朱栢谦化妆：@yvonneyeung、

发型：@amossssss.s、

服装：@ithk

廖子妤化妆：Man Man Fong、

发型：Matt Chau、服装：Ba&sh

何嘉莉发型：Matt Chiu @ Xenter Salon、服装：Tod's

吴冰化妆：Hulda Tsai、

发型：Oscar Ngan、

服装：Atelier de Charlotte Csaséwfara

黄梓侨发型:Ricky Kwok @ Headquarters、

上衣：A|X Armani Exchange、

牛仔裤：i.t:FDMTL、鞋履：Cos

汤君慈化妆：CarmenC @carmencmakeup_cc、

发型：Lupus Chui @Lupus_c_hair