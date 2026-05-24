中年好声音4丨黄日华寸爆莫家淦「我唱好过佢」？ 突击舞台公然撩一女星全场起哄

TVB节目《中年好声音4》今晚（24日）播映「经典情歌之夜」上半场，找来著名DJ颜联武作「声音导航」。今集其中一大亮点，是莫家淦挑战谭咏麟的经典金曲《忘不了您》，黄日华因一理由主动上台，与莫家淦合唱，黄日华更夸下海口笑称：「说不定我唱呢首歌会好过阿淦都未定！」

肥妈教路「唱歌如做戏」

在肥妈大笑鼓励下及全场观众起哄下，黄日华走上台，与莫家淦合唱《忘不了您》。期间黄日华越唱越High，更指住台下的肥妈大唱：「如何喜欢你，如何结识你」，冧得肥妈即时飞吻回敬，两人热烈互动，令全场气氛推向高潮，掌声雷动。

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莫家淦节目中提到拣《忘不了您》，曾与谭咏麟踢波时提及，当时谭咏麟闻言，直指《忘不了您》是一首「死亡之歌」，坦言歌曲非常难捉摸，连他自己每次在台上都要用不同的感觉去演绎。不过谭咏麟大派定心丸，鼓励莫家淦放胆照唱。

莫家淦被评审严格点评

莫家淦演唱《忘不了您》后，众评审给予中肯的评价，张佳添直言谭咏麟「冇讲错」，歌曲确实带「死亡」气息，极度考验歌手将感情与音乐感结合，认为莫家淦仍未找到最合适的演绎方式。而海儿则指莫家淦的技巧未完全驾驭到歌曲，尤其副歌部分太过专注于高音，反而显得生硬且缺乏表情。周国丰亦点出莫家淦在尾音处理上欠缺表达歌曲意境的「消失感」，陈洁灵认为长音听起来有点像「交功课」。

黄日华撑波友莫家淦

而肥妈则给出精辟的建议，教路莫家淦：「你就当做戏、讲嘢一样，将歌词当作独白咁讲出嚟，呢只歌就冇得顶！」黄日华听到肥妈「唱歌如做戏」的言论，即时有感而发，先为莫家淦打气，指莫家淦现场发挥比任何一次都好：「所以无论系咩名次都好啦，喺我心目中，you are the champion！」演戏数十年的黄日华，笑言：「说不定我唱呢首歌会好过阿淦都未定」，即获邀到台上与莫家淦合唱。

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