张利华现身法国晚宴领奖见业界高层 穿低胸裙抢尽风头 与魏骏杰离婚大翻身变五百万年薪富婆

魏骏杰前妻张利华（现名张珈琳）自从结束婚姻后，跟随「保险女王」王玉环发展，事业与人生仿似「开挂」，成为王玉环旗下的猛将。王玉环近日领军远赴南法尼斯，参加公司的亚洲顶峰会议，张利华以极吸睛的性感打扮登场，惊艳全场。

张利华跟王玉环出席海外晚宴

王玉环日前在小红书高调晒出多张法国会议与晚宴的照片，见到她难掩兴奋，透露今次全港仅有42个顶级席位，其「SV Agassi family」团队就横扫达14席，占据全港第一。王玉环感恩与两位老板同台领奖：「32年深耕，一群人，一条路，顶峰相见，未来可期。」足见其团队的惊人实力。

在这星光熠熠的团队大合照中，张利华可谓抢尽风头。当晚张利华穿上一袭香槟金色的低胸露肩鱼尾晚装，完美展现迷人锁骨与骄人身段。梳起优雅发髻的张利华，五官比以往更为精致立体，苹果肌饱满，对著镜头流露著无比的自信。对比当年作为「魏太」时的朴素模样，现在的张利华不仅颜值大跃进，被网民惊叹「面貌再度进化」，举手投足间更充满了上流社会名媛的贵气。

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张利华离婚后生活富贵

张利华自2020年恢复单身后，在好友引荐下投身保险业，并锁定内地高端富豪客群。在王玉环亲自提携下，张利华的业绩屡创神话，据悉她已成功跻身业界极高荣誉的TOT（Top of the Table）级别，按常规标准估计，年薪高达512万港元。由于吸金力强，她连生活质素亦全面升级，闲时打高尔夫球、出入高级场所，出巡时又大晒Hermès名牌手袋，完美演绎富贵人设。

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