王鹤棣过往「欺凌」片疯传粉丝心疼沈月 发文「不舒服」表不满8年友情告终？

内地男星王鹤棣与沈月于2018年合作内地版本《流星花园》，建立深厚友谊。随住内地综艺节目《亲爱的客栈2026》中的一个颁奖环节，引发王鹤棣公开表示「不舒服」，更被网民翻出一段，昔日王鹤棣对沈月动粗的影片，王鹤棣「霸凌」争议疑导致与沈月的好友关系彻底破裂。

王鹤棣深夜发文表不满

在《亲爱的客栈2026》最后一集中，节目组为王鹤棣颁发了一个名为「最佳你只是个王鹤棣奖」的奖项。沈月在宣读颁奖词时，开玩笑地提到「我们有个群确实没有你」，这句话与带有嘲讽意味的奖项名称，让许多观众认为不妥。

事件发酵后，王鹤棣昨日（23日）在个人微博上写下：「当时以为是我敏感了，看了一天大家的分析，我想说当时确实不舒服。」言论证实王鹤棣对节目中的玩笑感到受伤，并迅速将争议推向高峰。沈月曾在当日公开道歉，试图还原事件真相，但舆论并未平息。

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王鹤棣昔日欺凌影片被挖出

不过王鹤棣闹出风波后，过往在拍摄现场对沈月动粗的影片在网路上疯传，彻底扭转了舆论风向。影片中，王鹤棣突然拉起沈月的连帽衣顶帽，之后大力拉扯绳索，更力度大到让沈月整个人摔出镜头，吓亲不少网民。此外，王鹤棣过往玩游戏疑输不起，伸脚整跌艺人等行为，再度被公审。

沈月首露面略显憔悴

沈月今日自事件后首度露面，有网民曝光影片，见到打扮朴素的沈月面容略显憔悴，在收取粉丝信件及听到慰问时，露出温柔的神情表达谢意，让粉丝大感心疼。

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