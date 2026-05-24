李嘉欣真空大露背现身胡智同豪门婚宴 超高衩惊险设计侧身疑走光 与许晋亨甜贺吴婉芳娶新抱

1988年香港小姐及国际华裔小姐双料冠军李嘉欣，婚后淡出幕前，却活跃于名媛社交圈，一举一动都备受瞩目。李嘉欣今日（24日）在社交平台上分享与老公许晋亨一同赴宴的甜蜜合照，但李嘉欣一身性感的打扮，引起网民讨论。

李嘉欣晚装设计极巧思

前港姐亚军吴婉芳的二仔胡智同昨晚举行豪门婚宴，有传李嘉欣夫妇都是座上客。李嘉欣今日在IG分享新相，以英文留言：「About last night…」，虽然提到昨晚却未有透露详情，只是李嘉欣身上的CELINE黑色挂颈晚装，设计极具巧思。照片中的李嘉欣疑真空上阵，背对镜头大方展露白滑玉背，尽显骨感美。但李嘉欣侧身拍照时，晚装的剪裁便显得格外惊险，超高衩的设计直开到腰际，令李嘉欣随时处于走光边缘，火辣指数破表，完美展示其保养得宜的纤瘦身材。

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李嘉欣下月庆祝56岁生日

在另一张李嘉欣与老公许晋亨的自拍中，容光焕发的她，皮肤紧致白皙，完全看不出岁月的痕迹。配上精致的钻石项链，更显高贵典雅，完全看不出下个月将踏入56岁，状态仍处于巅峰，不负「最美港姐」的称号。不少网民留言：「美呆了还是一样年轻」、「自然老去最美」等。

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