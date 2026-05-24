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「架己冷」甘比亲临铜锣湾支持「香港潮州节」 大赞英歌舞快闪巡演气氛热闹

影视圈
更新时间：17:21 2026-05-24 HKT
发布时间：17:21 2026-05-24 HKT

由香港潮属社团总会（简称「潮总」）主办的第五届「香港潮州节」，定于 2026 年 6 月 5 至 9 日一连五天，假香港会议展览中心Hall 3G 举行。为进一步推广「香港潮州节」，打造为街知巷闻的文化及旅游盛事，潮总别开生面首度于昨天（23 日 ）在铜锣湾、深水埗、旺角、油麻地、尖沙咀多个旺区举办国家级非物质文化遗产——英歌舞快闪巡演，让香港市民和游客零距离观赏英歌舞，沿途吸引大批市民与游客争相打卡，纷纷大赞表演非常精彩、造型别具特色，潮总更即场免费大派「桃宝宝」布公仔挂饰与「香港潮州节」特色纸扇，「桃宝宝」设计概念源自潮州代表食品「红桃粿」，趣致外型令人爱不释手，难怪大受现场游人欢迎，率先引爆「香港潮州节」的热闹气氛。

甘比向市民派发「桃宝宝」

身为「架己冷」，甘比（陈凯韵）亲临铜锣湾以示支持「香港潮州节」，目睹市民对英歌舞的支持与热诚，甘比直言相当兴奋：「想不到气氛这么热闹，今次选择在铜锣湾街头表演，我觉得这个安排好好，可以令到更多市民认识英歌舞，大家都看得好开心，反应好劲！」甘比更身体力行，自动请缨向市民派发「桃宝宝」布公仔挂饰与「香港潮州节」特色纸扇，甘比笑言：「我好喜欢与大家互动，看到小朋友好开心，又能让大家认识到潮州的特色，最重要是有助宣传6月5号至9号在湾仔会展举行的『香港潮州节』！」当一众潮总代表与嘉宾甘比在现场大派「桃宝宝」布公仔挂饰与「香港潮州节」特色纸扇，大家都踊跃争夺两份精美纪念品，乐而忘返。

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