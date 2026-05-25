香港探秘地图｜黄子桐演低胸长腿女记者弹起  选港姐弃读哈佛  拥硕士学位18岁做老板

现年30岁的艺人黄子桐（Rachel）自2018年参选港姐后加入演艺圈，虽然多年来星途平平，但近期凭借在TVB新剧《香港探秘地图》中的破格演出，成功吸引观众目光。剧中，她饰演为求点击率无所不用其极的网络女记者Maymay，其大胆性感的造型和瞓身演绎，获得网民一致好评，大赞她敬业乐业，展现出专业演员的态度。

黄子桐姣媾丁子朗

在《香港探秘地图》中，黄子桐饰演的Maymay形象鲜明，为了塑造角色的「搏尽」性格，她频频以鲜艳夺目的低胸小背心和热裤上阵，毫不吝啬地展现其骄人身材与修长美腿，火辣造型成功抢镜，另外她亦有姣媾丁子朗的戏份。黄子桐为了角色可谓完全豁出去，将Maymay的野心和进取心态演绎得淋漓尽致，其专业精神备受网民欣赏，纷纷留言力撑：「看得出她为角色下了苦功」、「欣赏她的专业态度，演出很到位」。

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黄子桐为追演艺梦弃读哈佛

剧中形象大胆，但现实中的黄子桐却是一位不折不扣的「学霸女神」。她毕业于香港大学，主修中文及犯罪学，其后更以半工读形式，在香港中文大学医学院取得公共卫生硕士学位，绝对是美貌与智慧并重。更令人佩服的是，她曾透露为了圆演艺梦，不惜放弃入读世界顶级学府哈佛大学的机会，足见她对演戏的热诚。

黄子桐开设中西医诊所

除了学业成绩彪炳，黄子桐亦极具商业头脑。早在18岁时已初尝创业滋味，多年来投资过画室、补习社及美容院等不同生意，现时更开设中西医诊所，事业版图不断扩大，展现出其多才多艺、独当一面的一面。这次凭借Maymay一角成功弹出，证明了黄子桐多年来的努力没有白费，也让观众看到了她性感形象背后，对梦想的坚持和多方面的才华。

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