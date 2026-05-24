张柏芝生日会重现白色学生look造型 各地粉丝赴约送上专属惊喜 寿星女回礼46份往返香港机票感谢支持

张柏芝昨日（23日）在江苏昆山举行一场充满温暖、感动和惊喜的生日见面会，在象征爱与倾心的粉色海洋中、与从全国各地粉丝共赴这场岁月不败、双向陪伴的美好之约。柏芝感恩粉丝20多年来的陪伴：「我的生命是父母给予的，我十分感激他们。同时，我也非常感谢你们，我人生中最珍贵的收获就是－你们的每一秒都与我生活在同一时空，这份缘分很特殊，我格外珍惜。这么多年来，你们为我背负了太多的眼泪和委屈，我的勇气一直都是你们给予的！」

柏芝粉丝一早到现场打卡

见面会虽然下午才开始，但好多粉丝一早就来到现场，在柏芝的立体生日立牌前拍照、拍视频留念，现场还滚动播放短片，讲述柏芝20多年的耀眼人生轨迹，由1997年凭借《任何天气》风靡乐坛的青春少女，到缔造白金唱片佳绩的实力歌手；由《星愿》、《忘不了》里令人难忘的银幕形象，到荣膺金像奖影后的实力派演员，时光赋予她从容，岁月沈淀她温柔，历经千帆，她依旧纯粹动人、光芒不减。

在粉丝热烈欢呼与尖叫中，身着白色学生装造型的张柏芝走上舞台，得知粉丝由香港、北京等地赶来，柏芝非常感动：「今年我46岁了，46岁之后我才真正进入人生最舒适的时刻。你们是我人生的一部分，所以今年的生日我一定要和你们一起过。我知道这一天你们期待已久，感谢你们的陪伴，因为有你们，我的每一步才走得更稳。我今年的生日愿望，就是希望大家都身体健康、平安。」

柏芝望大家一直保持童心

生日会上，粉丝都有备而来，为柏芝准备了专属惊喜，他们统一cosplay成电影《鬼马狂想曲》里的哈米波波，并为柏芝演唱了她自出道以来的经典歌曲：《目的地》、《任何天气》、《不一样的我》、《星语心愿》、《忘不了》……粉丝表演过程中，柏芝一直举着相机拍摄，并全程跟唱。粉丝又特别订制的摩天轮造型生日蛋糕和巨型鲜花送给柏芝，许愿之后，全场为她唱起生日歌，柏芝动容地回应大家：「很多粉丝在我还没结婚、没生小孩的时候就一直陪着我，你们每个人结婚、生小孩的时候，我都知道，也记在了心里。我也是母亲，我的儿子们从出生到长大，我只希望他们每一秒都能享受快乐，即便长大成人，也希望他们永远保持开心。人生就是一场体验，要玩得尽兴，保持童心，所以我也希望你们能一直保持童心，也希望你们的孩子们能永远快乐。」看到巨型花束，柏芝开心表示：「现场的花你们都带走吧，送给你们的爸爸妈妈，送给你们爱的人，这也是我对他们的祝福。」

爱意向来是双向奔赴的，柏芝都为粉丝准备了满满心意，除了为每位到场粉丝精心准备的贴心伴手礼和一台雅迪电动车外，她还当场为粉丝送上46份暑期往返香港的机票，邀请粉丝带家人畅游香港迪士尼。对于这份超大的礼物，柏芝骄傲坦言：「有你们，我感到很骄傲。我希望你们和家人玩得开心，并且把这份快乐延续下去。我也会为了你们让自己变得更好，因为我知道，我好了，你们也一定会更开心。」