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柳应廷亚博开骚回顾 7 年音乐路 Edan压轴出场直认地位高过花姐 拉Jer入MIRROR：跳舞外貌都有人垫我底

影视圈
更新时间：11:45 2026-05-24 HKT
发布时间：11:45 2026-05-24 HKT

一连两场的柳应廷 (Jer) 「The Shade of Breathing Live 2026」昨晚（23日）在亚博举行，吕爵安、吴君如、林熙蕾、陈柏宇及黄妍等也前来捧场，而杨千嬅与丁子高、谢安琪与张继聪等也送上花篮祝贺。

Jer3米高台空降

Jer以《跌在地上的怪兽》为演唱会揭开序幕，唱到中段，舞台上的布扯开，身穿黑色羽毛褛Jer在3米高台上现身，全场尖叫，之后Jer唱出《约齐灵魂在坟墓开生日派对》、《月居人》及《砂之器》等歌曲。上次Jer开骚时因大埔宏福苑火灾作出改动，事隔半年后，他在唱出《约》时，萤幕上就不时有火焰图案，现埸亦洒下「柳柳」符咒的纸碎。换上红白长衫的Jer唱出《大闹说谎城》及《金刚不坏》时，舞台上亦不停喷出火焰。唱到《吃腐肉的鹰》时，Jer就high爆，跳落台与观众作近距离接触，之后他又喷水兼掉水樽。

柳应廷搞烂gag冇人get到

Jer唱出《没终点的青春》时，萤幕播出他不同时期的照片，亦有由AI制成的「老版」Jer，唱完后Jer终开口向歌迷打招呼，他指刚才播出的照片是自己精心挑选的，从BB开始到读中学到大学夹band时及出道至现在：「话咁快7年几8年，时间真系过得好快。」Jer表示妈妈今日也有到场，又指自己因私心所以制作了老年版给家人睇，不过妈妈就反问他点解要变老。唱完《记忆倒行》，Jer指人生在爱情、朋友或家人中都会遇到很多遗憾，但每个片段和经历也能让自己成长的锻炼，希望大家会加油，又谓换了白色衫是希望将黑色荆棘掉走。与一班小朋友合唱完《Dear Children 》后，Jer搞烂gag表示「饮啖水先！茶𠮶啲水仙！」不过发现全场没有人有反应，他尴尬表示「冇人get到！」然后自己在笑，而之后他与全场一起清唱《Dear Children 》，再全场大合唱《人类群星闪耀时》。

Moon Tang兴奋首次做大场嘉宾

Encore时，Moon Tang穿上低胸裙与Jer合唱《外星人接我回去》，唱完后Jer表示很喜欢Moon的声音，之后表示本来想唱《夜阑人静》，不过最后没拣，而两人之后再合唱《二十五圆舞曲》，Moon落前忍不住兴奋说：「第一次喺咁大个场做嘉宾。」

Jer感激Edan陪过高低潮

演唱会尾声，Edan登场与Jer合唱《大海少年》，唱完后Edan笑问Jer是否请不到嘉宾才请他，Jer表示是因对方第一次solo时有请自己，再加上觉得已很久没有跟他玩，所以就请来Edan来。Edan以「傻阑」形容Jer，指刚才在台下有很深感受，认为Jer以后唱歌就好，笑他刚才叫人起身跳舞时台下没反应，又以为他刚才跳舞时是在练气，指当刻的尴尬程度是真的不简单。Edan谓今次来做嘉宾是零压力：「有时我会惊，有啲观众会唔会唔想见到我，你知我哋啲最大haters就系啲队友嘅…」全场爆笑，不过他坦言有信心站在这𥚃，是因为当初是自己找Jer加入MIRROR：「冇Edan就冇阿Jer！即系如果你哋通咗呢个逻辑，你哋全部人要多谢我，即系除咗佢阿爸阿妈，下一个就系我，花姐都未到！冇我你哋就冇星追！」Edan又笑指当初叫Jer入MIRROR，最重要的是因他加入后无论跳舞及外貌，都会有人垫自己底，Jer听到后即起飞脚踢Edan，更说：「系咪想打交？呢度我主场呀大佬！」Edan即指是「讲笑」，又表示这些年见证Jer在音乐路上的努力，但也有不少低落时，也见过他发脾气和喊，又表示Jer性格像艺术家，自己和花姐也曾劝他唱多些商业化点的歌，他希望Jer以后可以继续专心唱歌和做喜欢做的事，也希望大家以后可以继续支持Jer，又讃识欣赏和听Jer唱歌的人good taste，两人之后再合唱《Again!》。Edan落台后，Jer表示加入MIRROR后，Edan陪着他走过开心和不开心的日子，所以很感激对方，又坦言间中也被训练到高EQ：「但佢系一个口硬心软嘅人，都系好支持我嘅人！」而最后Jer唱出《今继》，为演唱会划上句号。

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