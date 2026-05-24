元华老婆罕曝光外貌撞样李司棋 合体受访含羞答答望实老公放闪 结婚40年移民加国凑孙

京剧名武生于占元曾在60年代在一次京剧表演中，选了元龙（洪金宝当时的艺名）、元楼（成龙当时的艺名）、元彪（本名夏令震）、元奎（本名殷港民；已故）、元华（本名容继志）、元武（本名周元俊）和元泰七人担任《七小福》的主角。到了70年初期，于占元结束其戏剧学院，七小福各师兄弟只好各自谋生，元华加入演艺界，第一次参与演出的电影是《精武门》，也是担任李小龙翻跟斗的指定替身，后来加入邵氏展开演戏生涯。

元华太太撞样李司棋

现年73岁的元华近年过养尊处优的生活，与太太大部分时间都长驻加拿大，享受弄孙为乐的退休生活，过得非常写意。近日元华和太太返港度假，接受汪曼玲的YouTube节目访问，元华太太竟然罕有地与老公齐齐合体，元华在镜头前望着太太展现铁汉柔情的一面，元华太太一脸含羞答答望实老公，深切体会鹣鲽情深的甜蜜温馨，霎眼看来，元华太太撞样李司棋。

相关阅读：74岁元华泳照相罕流出 半裸上身钢条身形有极大变化 移加凑孙生活养尊处优变慈祥老人

元华与元秋曾被误为夫妇

元华与元秋均为香港资深武打演员，两人为「七小福」同门师姐弟，过往曾因多次在电影中合作而被误为夫妇，事实上元华的太太另有其人。元华与圈外太太结婚已超过 40 年，夫妻感情一直非常恩爱，二人婚后育有一子一女，在银行工作的儿子已为人父，元华在不拍戏时，便会与太太在温哥华居住。近年元华已处于半退休状态，大部分时间都与太太留在加拿大定居，陪伴在银行工作的儿子以及两名孙儿，享受弄孙为乐的家庭生活，元华每次出街都会拖实老婆双手，形影不离，非常sweet ！今次在访问上，元华入行初期曾担任李小龙的替身，他透露当年做替身的日薪有300元，比普通武师的150元高出一倍。谈到对李小龙的印象，元华大赞对方毫无巨星架子：「他当大家是兄弟一样，不会摆起一个大哥的款。」元华回忆道，李小龙对动作的速度感要求极高，经常要求连环起脚的流畅度。而元华首次从幕后走到幕前，正是在李小龙电影《精武门》中饰演一名被李小龙踢飞的日本浪人。因为身手敏捷、反应快，元华后来在邵氏时期更被封为「全能替身王」，甚至连女星井莉、秦萍的替身也做过。元华在70年代收入不菲，他未有过著「今朝有酒今朝醉」的生活，反而觉得钱虽然好像「每日都有得赚」，但亦会居安思危，努力储钱买一个安乐窝，当年仅以12万买入一层楼，付了2万元首期便开始供楼。

元华七岁便跟随师傅于占元学艺

元华七岁便跟随师傅于占元学习京剧及武术，签下十年长约。他坦言当年的训练极其艰苦，除了要长时间倒立（倒竖葱）、拉一字马外，几十个师兄弟更要睡在大通铺，食饭时十个人争吃「两餸一汤」，甚至要用猪油捞饭填饱肚子。元华更笑言小时候十分顽皮，曾试过因为帮洪金宝隐瞒而被师傅发现，结果被藤条狂抽七十多下！尽管如此，元华对师傅没有半点怨言，反而充满感激：「于占元是一个很严厉的严师，但严厉有严厉的好，如果不是师傅那时这样，可能就没有现在的洪金宝、成龙和元彪。」谈讲到演艺生涯的另一个大转捩点，绝对是2004年拍摄周星驰的《功夫》。元华透露因为早年与星爷合作过《情圣》、《龙的传人》等电影，而星爷本身是超级「李小龙迷」，两人经常坐在一起大谈李小龙的往事而结缘。星爷在片场以要求极高、经常骂人闻名，但元华却笑指星爷从未骂过自己和饰演「包租婆」的师姐元秋，不过，元华哥坦言星爷的要求十分难捉摸：「有时试戏，他会说『用第六个表情』，但我做完一连串表情，连自己都忘记了第六个是怎样！」

相关阅读：「周星驰恩师」演出机会大减 披头散发于街头执苹果放入衫袋 疯狂拍打别有用意？