爱回家丨「朱天梯」梁证嘉被网民封男神 恋「熊心如」遭拆散 戏外娶中学同学 屡拍大剧做极唔红

TVB处境剧《爱．回家之开心速递》于今年7月画上句号，这套长达9年、播出逾2800集的剧集将成为历史。停播的日子日渐逼近，有网民在互联网开PO，记低《爱回家》昔日的重要时候和一些具代表性的角色，希望为剧集留下一个纪念，当中被网民热烈讨论的，包括「熊心如」苏韵姿的前度「朱天梯」梁证嘉。

梁证嘉凭「朱天梯（TT）」成功入屋

梁证嘉在2018年加入《爱回家》剧组，饰演「朱凌凌」吴伟豪的哥哥「朱天梯（TT）」，这个角色设定是一名大律师，性格风流但对家人有承担，当时与「朱凌凌」吴伟豪的兄弟情，以及「熊心如」苏韵姿的感情线都深受观众欢迎。梁证嘉亦凭这个角色成功入屋，虽然他已经离开剧组一段日子，但仍然勾起网民回忆。

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「朱天梯」梁证嘉被封儿时男神

日前有网民在Threads留言：「我成个threads突然有大量人开始沉TT（朱天梯），殊不知其实我以前睇《爱回家》已经好沉，但系唔敢话畀其他人知，可以话系儿时男神，然后到而家都好钟意西装眼镜男。」结果这网民成功掀起热话，有人说：「我再早啲，细个睇《尖子攻略》已经觉得佢好靓。」、「以前媒体都系报朱00靓仔，但我觉得哥哥远胜于佢。」、「TT真系好charm，《爱回家》每次有佢份，我都劲期待有佢嘅镜头。」、「《爱回家》睇佢哋两个系最开心，拍得又好。点知佢哋条线咁快完，我成日觉得编剧系同观众作对。」事实上当时「熊心如」苏韵姿和「朱天梯」梁证嘉是不少人心目中的「最佳cp」「熊心如」苏韵姿的情路一向坎坷，宛如「恋爱绝缘体」，与「池子孝」阮政峰分手后。随后出现的恋爱都没有好结果。

「熊心如」苏韵姿传因常迟到被雪藏后离巢

身为学霸的「熊心如」苏韵姿碰上「风流律师」「朱天梯」梁证嘉，两人从起初的对立、到暗生情愫，再到异地重逢，因调换行李而在酒店聚首，在异地环境与酒精的影响下，两人发生了亲密接触，「熊心如」苏韵姿亦在此时发现自己暗恋上了「朱天梯」梁证嘉，「熊心如」苏韵姿更向「朱天梯」梁证嘉示爱，本来男方拒绝，但后来两人一同前往欧洲视察厂房并在当地生活，终于发展成情侣。然而，「熊心如」苏韵姿在回港后向熊家成员交代，两人已经在欧洲正式分手。「风少」陈浚霆因口硬心软，未能及时在「熊心如」苏韵姿最需要时明确表白，导致两人一直处于「友达以上，恋人未满」的状态，随著「熊心如」苏韵姿戏外被雪藏并最终离巢，剧组必须交代心如的结局。最终心如被安排与「朱天梯」梁证嘉前往欧洲发展，这也宣告了「风如恋」正式破裂。

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网民爆料有人拆散《爱回家》CP？

梁证嘉曾入主题乐园打工

梁证嘉2006年第20期无线电视艺员训练班毕业入行，至今参与过不少剧集演出，《法证先锋II》、《富贵门》、《巾帼枭雄》、《巾帼枭雄之义海豪情》等，他曾说：「成日畀好多前辈闹，𠮶时觉得我系咪真系咁差，后尾见番个前辈，只记住佢帮过我。等戏嘅过程好辛苦，有啲失落，系咪我戏好屎？我啱啱读完书入行，唔知呢行要等。」其后在《天与地》更饰演少年版的郑振轩，不过拍摄完《天与地》之后，他的事业就出现了空窗期，所以他才决定北上拍剧。到了2018年回归TVB演出过《爱回家》的「朱天梯」，他坦言绝对是代表作之一：「我之前同无线改过合约，主要因为工作量不多，改合约系对我同公司都公平啲。后来入主题乐园打工，并不是唔好嘅事，因为由细到大都好钟意去玩主题乐园，好钟意入面的角色人物，我想入去工作算系圆梦，做咗几个月，绝对系开心同难忘嘅回忆，认识好多不同的人同事，我唔介意分享，因为呢啲工作系令我阅历多咗。」梁证嘉从来没放弃过做演员：「我冇谂过要放弃，我觉得只系时机唔啱，就算之前入到乐园，我都系做演员，我唔会放弃。不过演员系被动，要等一个好嘅机会同角色，依家会努力不断令自己进步，多谢监制畀我演『朱天梯』呢个角色，希望可以好好发挥，又得到观众喜欢。」梁证嘉又因为有个自中学结缘的老婆令自己有了方向：「我失意同唔开心，梁太都会陪住我，讲建议畀我听。当好迷失，佢又畀到好方法我。我唔会再咁易放弃，好似我依家都系被动，剧本未写到我住，都系个难关嚟，但冇办法，一定要坚持。」