SEVENTEEN 东京巨蛋惊现麻疹确诊 官方发紧急健康通告 无阻继续今明两日大阪见面会行程

日本麻疹疫情持续升温，甚至已波及演唱会等大型活动。韩国人气男团SEVENTEEN的官方网站昨日（22日）就发出紧急通告，指他们于13日在东京巨蛋举行的「SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU'」粉丝见面会中有一名参与者被确诊患有麻疹，呼吁粉丝们注意健康状况。

SEVENTEEN经理人公司称会做好安全管理

SEVENTEEN所属经理人公司Pledis娱乐在公告中写道：「我们注意到，5月13日星期三在东京巨蛋举行的『SEVENTEEN 2026 FANMEETING 'YAKUSOKU'』上一名观众后来诊断出患有麻疹」，他们补充道：「麻疹是由麻疹病毒引起的急性全身性传染病，可透过空气、飞沫和接触传播。它具有高度传染性，如果未免疫的人感染，几乎肯定会发病。据说，一旦感染，免疫力就会终身存在。感染后约10天，会出现类似流感的症状，例如发烧、咳嗽、流鼻水和结膜炎，随后持续2-3天的高烧后会出现皮疹。对于当日曾前来观赏演出的观众，如果您出现疑似麻疹症状（发烧、皮疹、咳嗽、流鼻涕、结膜炎等），请务必提前联系医疗机构就医。就医时，请佩戴口罩，并尽量避免乘坐公共交通工具。」他们最后表示：「我们将继续在行政部门的指导下努力做好安全管理，让大家都能安心管理，请大家安心。」

SEVENTEEN一场见面会吸纳5万粉丝

SEVENTEEN于5月13日及14日一连2天在东京巨蛋举行了2场粉丝见面会，2天共吸引了10万名CARAT（SEVENTEEN粉丝名称）来捧场。单就有确诊者到场的13日演出估计就有约5万名粉丝到场。至于SEVENTEEN成员S.Coups、Joshua、The8、Vernon和Dino则照原定计划，昨日从仁川机场飞赴日本大阪继续将于今明两日（23、24日）举行的粉丝见面会大阪场演出。

除了东京之外，九州地区疫情也出现扩散迹象。熊本电视台报导，鹿儿岛县一所高中5月1日爆发群聚感染，另有曾前往福冈县演唱会场的女性确诊感染等案例。

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