Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

SEVENTEEN 东京巨蛋惊现麻疹确诊 官方发紧急健康通告 无阻继续今明两日大阪见面会行程

影视圈
更新时间：15:15 2026-05-23 HKT
发布时间：15:15 2026-05-23 HKT

日本麻疹疫情持续升温，甚至已波及演唱会等大型活动。韩国人气男团SEVENTEEN的官方网站昨日（22日）就发出紧急通告，指他们于13日在东京巨蛋举行的「SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU'」粉丝见面会中有一名参与者被确诊患有麻疹，呼吁粉丝们注意健康状况。

SEVENTEEN经理人公司称会做好安全管理

SEVENTEEN所属经理人公司Pledis娱乐在公告中写道：「我们注意到，5月13日星期三在东京巨蛋举行的『SEVENTEEN 2026 FANMEETING 'YAKUSOKU'』上一名观众后来诊断出患有麻疹」，他们补充道：「麻疹是由麻疹病毒引起的急性全身性传染病，可透过空气、飞沫和接触传播。它具有高度传染性，如果未免疫的人感染，几乎肯定会发病。据说，一旦感染，免疫力就会终身存在。感染后约10天，会出现类似流感的症状，例如发烧、咳嗽、流鼻水和结膜炎，随后持续2-3天的高烧后会出现皮疹。对于当日曾前来观赏演出的观众，如果您出现疑似麻疹症状（发烧、皮疹、咳嗽、流鼻涕、结膜炎等），请务必提前联系医疗机构就医。就医时，请佩戴口罩，并尽量避免乘坐公共交通工具。」他们最后表示：「我们将继续在行政部门的指导下努力做好安全管理，让大家都能安心管理，请大家安心。」

SEVENTEEN一场见面会吸纳5万粉丝

SEVENTEEN于5月13日及14日一连2天在东京巨蛋举行了2场粉丝见面会，2天共吸引了10万名CARAT（SEVENTEEN粉丝名称）来捧场。单就有确诊者到场的13日演出估计就有约5万名粉丝到场。至于SEVENTEEN成员S.Coups、Joshua、The8、Vernon和Dino则照原定计划，昨日从仁川机场飞赴日本大阪继续将于今明两日（23、24日）举行的粉丝见面会大阪场演出。

除了东京之外，九州地区疫情也出现扩散迹象。熊本电视台报导，鹿儿岛县一所高中5月1日爆发群聚感染，另有曾前往福冈县演唱会场的女性确诊感染等案例。

陈慧琳奶奶刘沈静今出殡 儿子刘建浩双眼通红送别亡母 虾饺仔、小笼包陪爸爸走过低潮

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
房署突击巡查公屋！住户公开「家访」亲身经历细节 「证明依家查得好严」
房署突击巡查「家访」！公屋住户公开亲身经历细节 「证明依家查得好严」
生活百科
2026-05-22 12:25 HKT
陈司翰神隐多年发福罕现身 怨做陈慧琳细佬如无间地狱 曾与庄思明拍拖惹家暴疑云
陈司翰神隐多年发福罕现身 怨做陈慧琳细佬如无间地狱 曾与庄思明拍拖惹家暴疑云
影视圈
6小时前
神舟二十三号｜明晚11时08分发射 航天员由朱扬柱、张志远和黎家盈担任
02:39
神舟二十三号｜ 港产太空人黎家盈完成200个训练科目 目前整体状态良好 乘组配合默契
社会
6小时前
连锁酒楼海鲜拼盘 $598四人餐叹齐龙虾/蛏子/鲍鱼/龙趸 全线4分店特价供应
连锁酒楼海鲜拼盘 $598四人餐叹齐龙虾/蛏子/鲍鱼/龙趸 全线4分店特价供应
饮食
5小时前
港产航天员黎家盈将升空 港大恩师赞做事专注 信胜任航天任务
神舟二十三号︱港产太空人黎家盈将升空 港大恩师赞做事专注 信胜任航天任务
教育新闻
3小时前
神舟二十三号︱3太空人 问天阁见中外媒体 黎家盈：全力以赴不负港人期望
02:49
神舟二十三号︱3太空人问天阁见中外媒体 黎家盈：全力以赴不负港人期望
即时中国
4小时前
MBC《21世纪大君夫人》「辱韩」历史争议持续 边佑锡登基戏遭删 Disney+等平台急改画面
MBC《21世纪大君夫人》「辱韩」历史争议持续 边佑锡登基戏遭删 Disney+等平台急改画面
影视圈
1小时前
神舟二十三号︱香港黎家盈驻留空间站半年 一文睇清载荷专家任务
02:49
神舟二十三号︱香港黎家盈驻留空间站半年 一文睇清载荷专家任务
即时中国
5小时前
佘诗曼迎51岁生日获群星拱照 周嘉洛陈山聪谢天华为视后庆生 上位小生有份去饭局惹揣测
佘诗曼迎51岁生日获群星拱照 周嘉洛陈山聪谢天华为视后庆生 上位小生有份去饭局惹揣测
影视圈
19小时前
神舟二十三号︱明晚23时08分发射 朱杨柱、张志远、黎家盈升空
00:44
神舟二十三号︱明晚23时08分发射 朱杨柱、张志远、黎家盈升空
即时中国
6小时前