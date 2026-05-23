黄日华做《中年好声音4》秘密武器？自夸唱歌感情爆灯向一人挑机 曾宣布退圈难回复颠峰状态

前TVB小生黄日华自从在2014年与港视（HKTV）约满后，曾称对拍戏的「兴趣和体力都不及从前」鲜有再参与幕前演出，改为在内地商演登台，近年索性专注明星足球队的活动，去年12月黄日华更宣布：「基本上我系退出娱乐圈，唔会再接任何影视演出。」

黄日华杀入《中年好声音4》做秘密武器？

不过世事无绝对，在明晚（24日）播出的TVB真人骚《中年好声音4》的「经典情歌之夜」上半场，在新增设「知音人」角色中，请来黄日华和罗敏庄头炮。黄日华不单在电视上与莫家淦合唱《忘不了你》，黄日华笑言自己演戏数十年，唱歌感情比莫家淦更好，唱到兴起黄日华指着肥妈唱「如何喜欢你，如何结识你」，肥妈即飞吻回敬。

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黄日华曾明言现阶段没有戏瘾

黄日华曾明言现阶段没有戏瘾：「我都做咗咁多年，自己知自己事，系唔会去返以前颠峰状态，宁愿留啲美好印象俾观众，同埋畀时间自己，做自己喜欢嘅嘢。后生一辈有好多好好表现，希望佢哋好好努力，发挥专长成为香港新偶像！」当中最大的关连，其实是太太梁洁华的离世：「佢系我头号fans，每次佢睇完会畀意见，因为佢分析力好强，我先有进步。自从佢走咗，睇唔到我做戏，咁我仲做嚟做咩？而且我本身唔系咁钟意做呢行，加上经济唔算有压力，咪当休息下。」黄日华往后全力过写意生活，除了与明星足球队北上踢波外，又多次公开唱歌，今次惊喜现身《中年好声音4》，莫非有意转型做歌手？

「全能ACE」吴亦伟唱出畀女飞的感觉

另一方面，在「经典情歌之夜」上半场上，有「全能ACE」之称的吴亦伟演绎《留低锁匙》，其歌声增递式带出伤心欲绝的感觉，获陈洁灵激赞：我好耐未畀人感动过。」肥妈笑指亦伟唱出畀女飞的感觉。罗敏庄则赞亦伟拣歌聪明，因原唱许茹芸的广东话咬字不准，亦伟唱《留低锁匙》完全冇违和感。减磅成功的「中4炸弹」尤淑情，头戴粉红色绸缎头花、穿上酒红色华丽复古宫廷服演绎《问》，贵气造型加上激昂又带温柔的歌声，赢得张佳添高度评价，赞她的歌声有治愈能力，海儿则赞淑情每个震音都很有层次感。肥妈笑指未见过有选手减肥后依然够气：「你减咗好多㖞，但都系咁够气。」

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