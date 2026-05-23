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ViuTV剧《COURT!》惊现足本版 多7秒戏份藏玄机 谷祖琳、黄德斌、蔡子健加盟新单元

影视圈
更新时间：13:05 2026-05-23 HKT
发布时间：13:05 2026-05-23 HKT

由MakerVille出品、银河映像制作的电视剧《 COURT！》已于5月18日晚上9时30分在ViuTV播映，剧集由银河映像班底游乃海、朱淑仪监制，吴家伟执导，采用破格的单元形式，以同一酒店内不同房间发生的三个独立故事贯穿12集，幕后阵容堪称「神级」，播映以来在网络掀起不少热话，饰演裁判官「方仲恒 Peter」的邱士缙（Stanley）的一个决定，竟然惹来两极反应。

邱士缙为留白事件解画

在「ONE ON ONE | Room 809」猥亵侵犯案上，「方仲恒 Peter」邱士缙在宣判前竟然以身体不适为由逃避宣判，令整宗猥亵侵犯案的判决结果悬而未决，这个开放式结局备受争议，有人说：「以为会原地晕低倒下， 原来就咁讲句唔舒服就得。」其后邱士缙亦事件解画：「其实open ending，畀多啲空间大家思考，想像，成件事好浪漫。」

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今次猥亵侵犯案最令观众大感意外，竟然是一向公正无私的「方仲恒 Peter」邱士缙最终没有宣判结果，他曾在询问师父「林凡」彭杏英才发现，师父所指的「Truth」是真理而非真相，直接动摇了「方仲恒 Peter」邱士缙的信念根基。后来网民发现在ViuTV官网《 COURT！》的剧集重温的第二集和第四集出现了多10秒和多7秒的足本版，有人留言：「多咗7秒可以有咩分别？、」、「揸波𠮶到多咗几秒。」、「如果呢7秒是摸胸，而真实又真系摸足7秒，件案会好唔同，其实都无表达过时间的关键。」、「结局留白好正，每人的思考不同，比观众自己填上自己的答案。」、「非常好嘅ending，而方官最后嘅笑容，我理解为佢已经谂通咗啲嘢。第一个单元嘅每一个演员都做得好出色，大家恰尽其份。」、「Opening End 系比各位自己心中作出裁决。」

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「酒店失窃案」「酒店谋杀案」阵容强劲

「方仲恒 Peter」邱士缙在剧中已经落幕，紧接出场是「酒店失窃案」和「酒店谋杀案」两宗案件，演员阵容相当强劲，包括：903 DJ 阿正（黄正宜）、Sica何洛瑶、陆骏光、欧镇灏、周祉君 、强尼、陈湛文、林恺铃、艾文、黄德斌、谷祖琳、张达伦 、汤骏业、徐浩昌 、苏家乐、陈淑仪、骆振伟、陈欣妍、蔡子健、邵美君等，这阶段的剧情著重探讨法庭上的「证据偏见」及「程序公义」，各集都有不同的重点推介：

单元二：酒店失窃案（第6至8集）

第6集（失窃｜重点推介）：

焦点：CID队长「肥祥」陆骏光只信实证。探员经过抽丝剥茧的推理，成功套取口供并拘捕南亚裔疑犯「阿蓝」。

看点：「阿蓝」面对铁证坚称无辜，而法援律师「关国耀」强尼 因「阿蓝」不懂法律，初期对其清白存疑，双方合作陷入僵局。

第7集（区域法院｜证据也会说谎）：

焦点：案件移交区域法院开审，控辩双方在庭上激烈交锋。

看点：剧情揭示「谎言」有时比真实的人证物证更合乎逻辑，引出「证据是否就等于真相」的深刻辩证。

第8集（失窃案结局｜法庭交锋）：

焦点：关律师与控方展开终极辩论。

看点：审讯反转不断，考验观众对证据逻辑的判断。

单元三：酒店谋杀案（第9至10集）

第9集（谋杀｜控辩对决）：

焦点：剧情切入第三单元谋杀案。由「方大状」汤骏业字字如刀，凭借大量人证物证将被告「杨依婷」谷祖琳逼入绝境。

看点：辩方律师「余状」张达伦一度胜算渺茫，两人辞锋锐利的对决极具张力。

第10集（程序公义｜重点推介）：

焦点：案件进入白热化，控辩双方就「程序公义」展开角力。

看点：代表控方的「兆豪」苏家乐与代表辩方的「达君」徐浩昌私下为好友，庭上却各为其主。辩方在此集中发现了警方口供的微小出入，成为扭转局势的关键，充满戏剧性。

结局篇（第11-12集）

案件迎来最终审判，除了考验陪审团与法官的智慧，整个剧集的三个故事亦会在结尾巧妙串连，引发大众对法律与真相的深刻反思。

 

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