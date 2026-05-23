前TVB金牌体育主持潘宗明返港被集邮 最新状态满头黑发超冻龄 娶最美「天气女郎」成佳话

67岁的前TVB金牌司仪潘宗明，近日再次受到网民关注，事缘男星麦长青（麦包），在其社交平台上分享了一张与潘宗明的合照，并透露在著名食店「安利」，巧遇了久未露面的潘宗明。从照片中可见，潘宗明精神矍铄，脸上挂著亲切的笑容，他身穿一件深蓝色T恤，虽然脸上留下了淡淡的岁月痕迹，但其乌黑浓密的头发与神采飞扬的状态，丝毫看不出真实年纪，冻龄状态令人惊叹，更勾起了观众的集体回忆。

潘宗明曾连续主持六届奥运

潘宗明80年代末加入TVB，他凭借稳健的台风和专业的知识，成为体育节目的皇牌主持。之后从1992年的巴塞隆拿奥运会开始，他连续主持了六届奥运盛事，包括1996年亚特兰大、2000年雪梨、2004年雅典、2008年北京以及2012年的伦敦奥运，其专业生动的旁述风格，陪伴了无数港人度过了紧张刺激的奥运之夜。除了体育界，潘宗明在大型综艺节目司仪领域同样游刃有余，而他职业生涯中最为人津津乐道的经典时刻，莫过于1995年在香港大球场主持贺岁杯决赛时，他现场带领数万名观众玩起「人浪」，场面壮观。

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汪明荃成为潘宗明夫妇「媒人」

潘宗明于1996年选择与太太许加恩一同移民加拿大，而这段良缘竟与「阿姐」汪明荃有著密不可分的关系。潘宗明曾透露，他与太太的定情之地正是韩国首尔。1986年，潘宗明前往首尔主持亚运会，而当时在TVB体育组担任资料搜集员的许加恩，则以助手身分随亚运大使汪明荃同行。岂料，许加恩在当地不幸被窃，遗失了包括护照在内的所有财物，导致无法随大队回港。潘宗明因此留下协助，二人在异地共渡难关，朝夕相对下情愫渐生，最终成就了一段美好姻缘。潘宗明笑言：「汪阿姐可以话系我哋嘅媒人。」二人于1988年结婚时，更特意选择重返首尔度蜜月，可见此地对他们意义非凡，而夫妇二人每次返港，都必定会与汪明荃叙旧。

潘宗明娶最美「天气女郎」

潘宗明现时在加国生活，与太太育有一子一女，家庭生活美满。旅游是他们维系感情的重要方式，夫妇二人经常结伴周游列国，享受退休后的悠闲时光。值得一提的是，潘宗明的太太许加恩亦曾是幕前一员，她后来转任无线新闻的天气主播，更因其出众的气质与美貌，被誉为最美「天气女郎」，成为无数观众的美好回忆。

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