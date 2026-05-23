陈司翰神隐多年发福罕现身 怨做陈慧琳细佬如无间地狱 曾与庄思明拍拖惹家暴疑云

陈慧琳（Kelly）胞弟陈司翰（Victor）曾在2001年加入乐坛，虽然陈司翰挟「Kelly弟弟」之名，甫出道已经成为焦点，不过无助星途，出完两张专辑绝迹香港，期间曾转移台湾和内地发展，但最后黯淡离场，绝迹香港娱乐圈多年，未有在人前现身。

49岁陈司翰身形发福了不少

近日刘威煌、梁浩贤和甘永杰主持的YouTube访谈节目「浪谈老事 Long Time No See」竟然找来陈司翰做嘉宾，已经49岁的陈司翰身形比以前发福了不少，但与家姐（陈慧琳）依然似足「饼印」。对于当年在娱乐圈的发展，他直言收入不满意：「𠮶阵唱片其实唔赚钱，搞到我心理都跟住唔平衡，成日疯狂责怪自己， 承受极大嘅无形压力。」

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陈司翰顶著「陈慧琳细佬」光环出道压力大

顶著「陈慧琳细佬」的光环出道，陈司翰坦言压力大：「我哋细个𠮶阵好close，虽然我哋系同一个经理人带领，但系唔同唱片公司，立场唔同，系好似无间地狱级数，仲有一个叫王力宏。」「怨男」上身的陈司翰称至曾刻意避开与王力宏合照：「后期去到内地做嘢，电视台都有问我点样介绍我出嚟，我都叫佢哋唔好提呢两个人，最后都系话我系边个同边个，镜头即刻影住我个样。」原来当年陈司翰加入乐坛，因外型与王力宏有几分相似，于是被称为「翻版王力宏」，陈司翰曾因出道以来频繁被媒体将两人做比较，在宣传访问中曾开玩笑地表示，自己的风头有时会被这种类比盖过，并幽默地回应过「我和王先生（王力宏）不是很熟。」为了坚持自我，陈司翰曾向公司极力争取不唱情歌，并亲自填词创作了一首非主流的歌曲《破霜》。然而，因为歌曲风格过于黑暗，不仅被电台表明「新年绝对唔会播」，更有歌迷反映「阿妈唔俾听」，令他的音乐路处处碰壁。

陈司翰感情生活演艺事业精彩

陈司翰后来转战台湾及北京发展，本以为能有新开始，可惜依然是主打爱情：「我有同公司讲想做填词人，不如慢慢识吓人，唔好出碟，但系公司梗系当我傻。」后期甚至被安排上一些带有「日本风的深夜色色节目」做嘉宾。而在北京发展时，与媒体的关系同样恶劣，最终更以「律师信收场」。种种与传媒的摩擦加上音乐理想难以实现，最终令这位昔日的新人王选择淡出幕前。除左演艺事业，陈司翰的感情生活同样精采，他不时被拍到出入夜店。2011年陈司翰与大马拿督千金、前港姐庄思明拍拖，不过离离合合，又多次被指出轨。而陈司翰最为人熟知的新闻，应该是2014年被传媒拍到在街头疑对庄思明动粗，庄思明更曾在微博上载大腿瘀青照哭诉被打，一度惹家暴传言，后来二人都有否认家暴传言。而陈慧琳当年被问及陈司翰疑动粗一事，表示：「感情一定系两个人最清楚，我唔方便去批评，又唔知发生咩事。佢（司翰）都三十几岁人，识得承担责任，我唔会加把嘴，作为家姐当然唔想相信（陈司翰疑动粗）。」她亦大赞庄思明又靓又高而且有修养，但可惜二人最终都分手。

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