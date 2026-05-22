张东周公开自残照片 发文道歉称在家人帮助下接受治疗 近日宣布退出演艺圈

曾演出过《学校2017》、《今天开始是人类》的31岁韩星张东周，日前宣布退出演艺圈，还传出他「食霸王餐」，在声色场所饮贵酒后不付钱，甚至惊动警方到场处理。今日，他又突然公开照片，声言将自己的小拇指切断了，消息震惊外界。

张东周把小拇指切掉

他今日公开一张手部的照片，再写上：「我把没有罪的小拇指切掉了。」之后再发文道歉：「对于上传伤害自己身体的影片，我真心感到抱歉。」他指影片并不是想威胁谁，也不是极端行为，只是想把对自己错误人生的警惕刻进脑海而已，他表示目前正在家人的帮助下接受治疗。

张东周今年自爆手机遭黑客入侵

今年1月，张东周曾自爆手机遭黑客入侵并勒索，因此蒙受约40亿韩圜（约2,100万港元）损失，在家人协助下已还债约30亿韩圜（约1,600万港元），目前还欠下约目前尚欠7至8亿韩圜（约360万至410万港元）。他坦言每天承受着债务压力，因此无法正常进行演艺活动。张东周的引退决定，公司Management W却不知情，公司发声明指他签约仅两个月，并在无事先跟公司商量的情况下，单方面宣布引退，是极不负责任的行为，违反了作为演员的责任与信任。公司直言与张东周的信任关系已几乎无法修复，正考虑是否维持专属合约。