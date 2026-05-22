Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张东周公开自残照片 发文道歉称在家人帮助下接受治疗 近日宣布退出演艺圈

影视圈
更新时间：14:45 2026-05-22 HKT
发布时间：14:45 2026-05-22 HKT

曾演出过《学校2017》、《今天开始是人类》的31岁韩星张东周，日前宣布退出演艺圈，还传出他「食霸王餐」，在声色场所饮贵酒后不付钱，甚至惊动警方到场处理。今日，他又突然公开照片，声言将自己的小拇指切断了，消息震惊外界。

张东周把小拇指切掉

他今日公开一张手部的照片，再写上：「我把没有罪的小拇指切掉了。」之后再发文道歉：「对于上传伤害自己身体的影片，我真心感到抱歉。」他指影片并不是想威胁谁，也不是极端行为，只是想把对自己错误人生的警惕刻进脑海而已，他表示目前正在家人的帮助下接受治疗。

张东周今年自爆手机遭黑客入侵

今年1月，张东周曾自爆手机遭黑客入侵并勒索，因此蒙受约40亿韩圜（约2,100万港元）损失，在家人协助下已还债约30亿韩圜（约1,600万港元），目前还欠下约目前尚欠7至8亿韩圜（约360万至410万港元）。他坦言每天承受着债务压力，因此无法正常进行演艺活动。张东周的引退决定，公司Management W却不知情，公司发声明指他签约仅两个月，并在无事先跟公司商量的情况下，单方面宣布引退，是极不负责任的行为，违反了作为演员的责任与信任。公司直言与张东周的信任关系已几乎无法修复，正考虑是否维持专属合约。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
01:41
长者生活津贴、生果金、综援今日起出「双粮」 一文睇清金额及发放详情
社会
5小时前
殡葬业笋工？华人永远坟场$35,000请主管 朝9晚5年休18日 中五毕业符合1条件即可申请
殡葬业笋工？华人永远坟场$35,000请主管 朝9晚5年休18日 中五毕业符合1条件即可申请
生活百科
22小时前
吕慧仪为《爱回家》将停播铺好后路？拟移居一处港星集中地 女学霸营运教育中心有声有色
吕慧仪为《爱回家》将停播铺好后路？拟移居一处港星集中地 女学霸营运教育中心有声有色
影视圈
18小时前
信和置业于标普全球《可持续发展年鉴（中国版）2026》中，获评为「中国企业标普全球可持续发展评估评分最佳1%」，成为房地产管理与开发行业内唯一获得最高表彰级别的企业。
企业接轨国际可持续发展标准 信和置业稳步实践绿色营运 将低碳理念融入社区
企业资讯
22小时前
文苑楼夺命火警｜死者妻哭诉无力扯老伴出火海 「我身边人都走咗 我做人冇咩意思！」
02:49
文苑楼夺命火警｜死者妻哭诉无力扯老伴出火海 「我身边人都走咗 我做人冇咩意思！」
突发
3小时前
公屋除名演变流血冲突 港女欲脱离原生家庭遭母反锁咬伤 母怒吼：「生咗个白眼狼！」｜Juicy叮
公屋除名演变流血冲突 港女欲脱离原生家庭遭母反锁咬伤 母怒吼：「生咗个白眼狼！」｜Juicy叮
时事热话
5小时前
方力申与叶萱为女儿搞豪华百日宴  雍容华贵外母首曝光  马主细佬极有型
方力申与叶萱为女儿搞豪华百日宴  雍容华贵外母首曝光  马主细佬极有型
影视圈
15小时前
61岁郭晋安离巢半年状态直线下滑  一部位彻底出卖真实年龄  演艺路未明自叹是否还懂演戏
61岁郭晋安离巢半年状态直线下滑  一部位彻底出卖真实年龄  演艺路未明自叹是否还懂演戏
影视圈
6小时前
文苑楼夺命火警｜6旬轮椅翁疑走避不及葬身火海 妻拾纸皮维生 闻噩耗哭成泪人
02:49
文苑楼夺命火警｜6旬轮椅翁疑走避不及葬身火海 妻拾纸皮维生 闻噩耗哭成泪人
突发
6小时前
房署突击巡查公屋！住户公开「家访」亲身经历细节 「证明依家查得好严」
房署突击巡查「家访」！公屋住户公开亲身经历细节 「证明依家查得好严」
生活百科
2小时前