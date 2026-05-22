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BTS香港演唱会2027｜3月启德连开3场 ARIRANG巡唱门票价钱/抢飞日期/优先登记教学懒人包

影视圈
更新时间：14:39 2026-05-22 HKT
发布时间：14:39 2026-05-22 HKT

全球超级巨星BTS（防弹少年团）正式宣布强势回归！万众期待的「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’」世界巡回演唱会落实举行香港场，官方公布演唱会详情，BTS 将于明年（2027年）3月登陆启德主场馆，一连举办三场万人盛宴。各位 ARMY 准备好扑飞未？《星岛头条》为读者整理购票日期、优先登记方法及门票资讯懒人包。

🎫 抢飞必睇：售票日期及优先购票详情

为方便大家部署抢飞，以下是各个阶段的售票时间表。注意：想参与首轮抢飞的 ARMY，必须于5月27日前完成 Weverse 登记！

购票阶段 日期及时间 (香港时间)  资格 / 平台
1. 优先购票登记 2026年5月22日 13:00 至 5月27日 11:00 ARMY MEMBERSHIP (GLOBAL) 会员必须前往 Weverse 平台完成登记及核实身份。
2. ARMY MEMBERSHIP优先购票 2026年6月9日 (二) 11:00 - 22:00 成功完成上述登记之官方会员（需输入BA开头9位数会员号码解锁）
3. Trip.com 抢先订票 2026年6月10日 (三) 10:00 - 23:59 Trip.com 用户专享
4. Live Nation 会员优先订票 2026年6月10日 (三) 11:00 - 22:00 Live Nation 注册会员
5. 门票公开发售 2026年6月11日 (四) 11:00起 btsworldtourofficial.com快达票 (HK Ticketing) 同步发售

💡 抢飞贴士： 每个 Weverse 帐户仅限选择一个国家进行优先购票登记。主办强烈建议乐迷提前将「BA」开头的会员号码妥善储存，以便进入购票系统时能以最快速度解锁权限。 

💡 欲知更多关于本次优先购票的详细章则，请浏览官方网站 btsworldtourofficial.com

🎤 BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' 香港站演唱会详情

  • 演出日期： 2027 年 3 月 4 日、6 日 及 7 日 (星期四、六及日)
  • 演出时间： 晚上 7 时 30 分
  • 演出地点： 启德主场馆
  • 门票票价： HKD 3,299 (VIP) / $2,499 / $1,899 / $1,499 / $1,099 / $799 (全坐位)
  • 主办单位： Live Nation

演唱会 3 大必睇亮点：首用360度四面台设计

1. 破纪录最大型 K-pop 巡演
是次「ARIRANG」巡回演唱会不仅是 BTS 继「PERMISSION TO DANCE ON STAGE」后首度全员携手演出的巡演，更是他们职业生涯及 K-pop 史上最大型的全球巡演企划！整个巡演横跨全球 34 个地区，演出多达 85 场，早前在欧美多站更瞬间售罄超过 240 万张门票，一票难求。

2. 沉浸式 360 度四面台
为了拉近与 ARMY 的距离并扩大体育馆的观众容量，本次演出制作特别采用了「沉浸式 360 度四面台」舞台设计。乐迷将能完美置身于演出的核心体验之中，感受零死角的震撼舞台魅力。

3. 演绎全新冠军神碟《ARIRANG》
BTS 于 2026 年 3 月强势推出第五张专辑《ARIRANG》，专辑与主打单曲〈SWIM〉双双空降 Billboard 榜单冠军。相信今次香港站除了经典金曲外，ARMY 绝对能亲耳见证全新神曲的震撼现场演出！

世界天团BTS（防弹少年团）是谁？

作为突破无数世界纪录的 21 世纪流行文化指标，BTS（防弹少年团）由 RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V 及 Jung Kook 共七位成员组成。自 2013 年 6 月出道以来，他们凭借原创音乐与顶尖的舞台魅力风靡全球，更透过联合国「Speak Yourself」演讲等活动传递正面能量，在全球凝聚了数以百万计的强大粉丝团「ARMY」。BTS 不仅 5 度入围格林美奖（Grammy Awards），更曾荣登《TIME》「年度最佳艺人」并坐拥 6 首 Billboard Hot 100 冠军单曲。2026 年 3 月，团队推出第五张全新专辑《ARIRANG》，同名专辑与人气主打单曲〈SWIM〉随即强势空降 Billboard 200 及单曲榜双料冠军！这支创下历史性成就的韩国男团，如今正以「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’」世界巡回演唱会，与全球乐迷共同开启流行音乐史上的崭新传奇篇章。

关于Live Nation Entertainment

Live Nation Live Nation Entertainment（NYSE: LYV） 是全球现场娱乐业的领导者，旗下涵盖 Ticketmaster、Live Nation Concerts 和 Live Nation Sponsorship三大业务。如需更多资讯，请参阅 livenationentertainment.com

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「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’」香港站将于2027年3月4日、6日及7日（星期四、六及日），一连三晚于全新落成的启德主场馆盛大举行，每晚开演时间为晚上7时30分。

是次演唱会门票均为全坐位，票价共分为6种，包括：HKD $3,299 (VIP)、$2,499、$1,899、$1,499、$1,099，以及最平的 $799。

官方 ARMY 会员必须于2026年5月22日下午1时至5月27日上午11时 期间，率先于 Weverse 平台完成优先购票登记。成功登记的会员可于 6月9日 抢先买飞。至于所有余下门票，将于2026年6月11日上午11时起，透过 btsworldtourofficial.com快达票 (HK Ticketing) 同步公开发售。

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