【多图】《九龙城寨之终章》神还原80年代尖东 重塑旧香港不夜城氛围 现场布景逐格睇

由郑保瑞执导的亿元票房电影《九龙城寨之围城》（Twilight of the Warriors: Walled In）在2024年上映后掀起全球对港产片狂热，而且还在电影颁奖礼上屡获佳绩，缔造了不少神话。续集《九龙城寨之终章》（Twilight Of The Warriors: The Final Chapter）早前亦已经开镜，连日来尖东开工，剧组把尖东么地道一带封街拍摄，神还原80、90年代的璀璨夜景，未上映已经掀起热话。

《九龙城寨之终章》打造80年代繁华街景

原著漫画作家余儿去年曾于Facebook宣布落实开拍电影版三部曲，分别为前传《九龙城寨之龙头》及续集《九龙城寨之终章》，导演郑保瑞今年4月投入《终章》的拍摄工作，在2月份的时候，剧组网上开po，诚邀观众帮忙搜集1980-1990年代的旧物，结果成功将整条街打造成1980年代繁华街景，有网民直言：「有种突然返咗八九十年代香港嘅感觉。」

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《九龙城寨之终章》带观众瞬间回到过去

据悉电影《九龙城寨之终章》故事发生于1980至1990年代九龙城寨清拆在即之时。以城寨为家的「陈洛军」林峰 、「信一」刘俊谦、「十二少」胡子彤和「四仔」张文杰四兄弟心怀正义，面对因上一代恩怨而前来寻仇的「雷公子」吴彦祖，联手保护街坊邻里。最终于城寨清拆之际，众人圆满告别这个承载无数回忆的地方，迈向新生活。除了原班人马演出外，还加插了不少角色，例如饰演「龙卷风」古天乐私生子的「逆鳞」欧镇灏（George）与及Tyson Yoshi程浚彦。为了还原1980年代至1990年代初期的香港社会氛围，剧组把尖东打造成80年代充满纸醉金迷的感觉，先有香港最具代表性的霓虹灯，将尖东一带的商场及大厦外墙换上密密麻麻、琳琅满目的复古霓虹灯与商户招牌，街头上设置了当年的经典广告，包括「大家乐」的旧式广告板，带观众瞬间回到过去。继而在街边摆放了80年代标志性的橙色公共电话亭，连垃圾桶也是印有「市政局」标志的旧式绿色垃圾桶，细节还原度极高。还有后巷及街角摆放了木头车「流动鱼蛋档」，报纸档摊，摊上更摆满90年代时的周刊及书籍，连80年代的周刊流行贴POSTER亦看到，刻意用当年深受欢迎的林忆莲。

大批途人驻足围观兼打卡留念

剧组出动了10多部80年代的古董车停泊在道路两旁，包括旧款的平治（Mercedes-Benz）房车、古董跑车，更出现了80年代的旧版红色的士，甚至连饭盒的包装都充满旧式快餐店的色彩，吸引大批途人驻足围观兼打卡留念 。有网民开PO留言：「希望唔好拆，直接变景点。」、「霓虹灯真系灵魂。」、「呢啲先系真正香港feel。」、「关于香港嘅电影要系香港本土拍先有味道。」、「呢个先系我认识嘅香港。」、「虽然系拍紧戏，但以前嘅尖沙咀，甚至乎香港嘅街景就系咁靓，感恩剧组好用心地还原返旧香港。」、「好有80年代感觉。」、「啲车真系好经典，古董车来。」虽然《 终章》仍在拍摄中，不过康城影展卖片市场率先传来好消息，据外媒《Screen Daily》报道，尽管剧组在4月中旬才正式开机拍摄，目前仍处于「零片段」提供的阶段，但国际市场的反应极其热烈，负责发行的寰亚电影在展览期间已成功与多国买家达成交易，还有更多地区的交易在持续洽谈中，充分展现了海外片商对「城寨宇宙」的强大信心。

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