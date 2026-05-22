郭富城陪妻奔丧惊传再接噩耗 爱驹「舞林密码」抢救无效离世 曾夺4场头马吸金逾1240万

天王郭富城（Aaron）自小对赛马这玩意情有独钟，向来爱马的郭富城在2011年开始荣升做马主，多年来先后拥有「爱将」、「爱的呼唤」与及「舞林」系列的「舞士精神」、「舞林密码」、「舞林宝典」与及「舞林盛宴」，每逢赛马日，郭富城经常被拍下与太太方媛入马场，为爱驹打气。

「舞林密码」突被马会取消登记

不过近日传出噩耗，郭富城名下评分曾高达93分、现年7岁的「舞林密码」突被马会取消登记，代表爱马已不幸离世。「舞林密码」曾为郭富城赢过4场头马及累积超过1,240万港元奖金。但有指已久未露面的「舞林密码」在本月15日于从化被验出左后球节受伤，经过多日治理无效，无可奈何下被取消登记。

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「舞林密码」传来离世噩耗马迷深感惋惜

「舞林密码」自从1月11日出赛跑二班田草1400米得第12名后，一直没有再出赛，之后「舞林密码」被安排前往香港赛马会从化马场接受专业复康治疗与休养，但自2月开始先后因头部受伤兼撞倒左边肋骨，直到本月15日再度被验出左后球节受伤，连晨操亦无再露面，经过多日治理无效，无可奈何下被取消登记，最终传来离世噩耗，令马迷深感惋惜，还有人留言：「希望『牠』一路好走！愿下世不用再投胎成马匹！」、「小朋友天国快乐。」

郭富城年初曾与「舞林密码」首次拍广告

郭富城曾于今年年初与「舞林密码」首次一起拍广告，当时他曾觉得很有纪念性，在开工前郭富城亲自喂爱驹吃红萝卜以安抚情绪，「舞林密码」在拍摄期间表现得十分乖巧淡定，令他大赞非常聪明。郭富城的另一只爱驹「舞士精神」曾先后赢得4次冠军、3次亚军及1次季军，战绩亦算辉煌，同时更赢得3,985,790奖金，但可惜在2021年郭富城在网上突然公布「舞士精神」死讯：「舞士精神。5岁。出赛十一次。取得四冠、三亚一季。五月下旬克服伤患一年，再度胜出头马，还以56秒09打破全港1000米纪录。今天你的离世，我和家人都非常伤心、不舍。你会永远是我心中真正的舞士精神 RIP。」

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郭富城太太方媛外公离世

郭富城太太方媛（Moka）的外公离世，二人得悉噩耗后立即暂停手头上的工作，赶回安徽奔丧。郭富城与方媛依照习俗，戴上代表孙辈的「红孝帽」，双膝跪地叩拜上香，又帮忙布置灵堂、敬献花圈，郭富城被见到多度安慰方媛外婆获赞：「郭富城真孝顺」、「郭富城每次陪同方媛回老家，才知道天王有多接地气」、「现在外孙外孙女都不一定回去，别说孙女婿了，还是个大明星。」想不到事隔数天再传噩耗，爱驹「舞林密码」离世。