Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张致恒洗底唔做「香港废男」获内地演出献唱《死性不改》 粉丝盼BOYZ合体被本尊亲回「认同」

影视圈
更新时间：19:45 2026-05-21 HKT
发布时间：19:45 2026-05-21 HKT

最近张致恒（Steven）、李泳汉、周永恒及梅启明网民封为「香港四大废男」，虽然Steven经济出现问题，包括欠债、欠租，以及婚变风波等，令其形象插水，不过近年Steven积极转型，改过自新脚踏实地任职物流搬运工，展示努力养妻活儿的行动，获得部分网民赞赏。发型师Kyle今日分享为Steven发型设计片段，更留言表示，「520」在广州音乐唐人馆有一场《金曲金榜.温暖广州》爱心音乐会，主唱有洪仔、阿肥，当中嘉宾是张致恒。而他就是他的特约造型师，大家有什么鼓励的话想跟Steven说？而Steven亦在IG上载这段片段。

张致恒瘦一点就会剃须

原来最近Steven获邀到内地参与音乐会，片中的Kyle一边为Steven整头，两人一边闲谈。提到有粉丝评论叫Steven剃须，Steven则笑言不是不想剃，只是瘦一点就会剃。镜头一转，Steven接受媒体访问情况，并表示感谢主办支持，否则难以再次站在台上，其后画面出现他站在台上献唱经典歌《死性不改》，表现不过不失。但有网民上载Steven这段演出片段，有部分粉丝留言指希望可以见到BOYZ再次合作，亦有自认BOYZ的粉丝，出Po指支持Steven脚踏实地再踏足娱乐圈，Steven更「现身」留言回复：「我认同嘅。」

张致恒希望大家俾机会

虽然Steven现职搬运工作，但他以乎不忘幕前演出，其实四月时Steven分享过跟Kyle倾计片段，片中的Steven大方谈及近况，亦表明好恨演出。Steven表示现时主要做搬运工作，当中有网民问他是否复出又开演唱会？他说：「呢啲嘢我就无讲过，你问我想唔想？我就好想！啲人话点解你仲未复出架？喺我入面，其实我系无离开过，只不过我无嘢做，我自己本身真系钟意唱歌、拍戏。睇下大家如果都接受到我嘅，亦都俾到机会我，咪去尝试下啰！希望大家接受下啦！」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
下星期有台风形成？ 移动路径有分歧 一AI 模型料逼近本港？
下星期有台风形成？ 移动路径有分歧 一AI 模型料逼近本港？
社会
8小时前
陈慧琳全家福激罕曝光 14岁细仔「小笼包」身高超越妈咪 仙气天后变全家最矮成员
陈慧琳全家福激罕曝光 14岁细仔「小笼包」身高超越妈咪 仙气天后变全家最矮成员
影视圈
7小时前
金秀贤被冤枉？︱韩警申请拘留《横竖研究所》金世义 证金赛纶生前录音为AI造假
02:06
金秀贤被冤枉？︱韩警申请拘留《横竖研究所》金世义 证金赛纶生前录音为AI造假
即时国际
6小时前
信和置业于标普全球《可持续发展年鉴（中国版）2026》中，获评为「中国企业标普全球可持续发展评估评分最佳1%」，成为房地产管理与开发行业内唯一获得最高表彰级别的企业。
企业接轨国际可持续发展标准 信和置业稳步实践绿色营运 将低碳理念融入社区
企业资讯
3小时前
00:54
沙田乙明邨六旬汉厨房堕楼亡 揭事发前曾与21岁子为升学开支争执拉扯
突发
10小时前
李泳豪再揭鼎爷近况 爆爸爸隐身内幕：要靓仔先见人 预告将于TVB以外平台亮相？
01:42
李泳豪再揭鼎爷近况 爆爸爸隐身内幕：要靓仔先见人 预告将于TVB以外平台亮相？
影视圈
10小时前
港漂没睇楼签临约950万买楼 事后感被骗拒成交 反遭业主控告 大律师指买家犯3大错误
港漂没睇楼签临约950万买楼 事后感被骗拒成交 反遭业主控告 大律师指买家犯3大错误
楼市动向
15小时前
大埔巴希雅海湾重庆烧烤易手！ 老板惨呻单日仅赚$800   网民归咎2大死因劝新场主借鉴
大埔巴希雅海湾重庆烧烤易手！ 老板惨呻单日仅赚$800   网民归咎2大死因劝新场主借鉴
饮食
2026-05-20 16:58 HKT
「结界级」暴雨狂炸新界北！最癫画面一帖睇：沙头角街头惊现活鱼游街 街坊：已经系灾害程度｜Juicy叮
00:34
「结界级」暴雨狂炸新界北！最癫画面一帖睇：沙头角街头惊现活鱼游街 街坊：已经系灾害程度｜Juicy叮
时事热话
7小时前
北区大暴雨｜粉岭坪𪨶村港男带队「游水」50米返屋企 「当时系好大雨呀，浸到上心口𠮶只」｜Juicy叮
北区大暴雨｜粉岭坪𪨶村港男带队「游水」50米返屋企 「当时系好大雨呀，浸到上心口𠮶只」｜Juicy叮
时事热话
10小时前