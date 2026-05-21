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陈柏宇先顾两女学费冇钱买梦想战车 自认驾驶技术远胜太太

影视圈
更新时间：18:15 2026-05-21 HKT
发布时间：18:15 2026-05-21 HKT

陈柏宇今日出席汽车品牌新车发布会，在现场演唱《霸气情歌》及《旁若无人》两首歌曲，并为两款运动越野车揭幕。陈柏宇受访时透露多年来一直钟情同类多用途车，除近年把握最后机会购入棍波四人车外，一直以舒适接载家人为首要条件挑选座驾。陈柏宇笑言一直冇钱买追女仔战车：「一直都有梦想车系架房跑车，但就算老婆畀钱，有钱都未必咁使，买车够两个女读中学！」平日买心头好亦以运动用品实用为主，连心爱的电单车亦已尘封长达九个月。论到驾驶技术，陈柏宇笑指比太太优秀：「梗系我揸得好，16岁揸到𠵱家！」亦仅于驾驶初年因不小心或焦急遇上小意外。

陈柏宇生日场妻女上台只能唱生日歌

陈柏宇将于7月举行两场演唱会，更于7月20日生日正日加开一场，成为生涯首次开骚度过生日，更曾打算让妻女上台：「但应该冇人有能力唱，顶多生日歌！」是次预备演出，重视体能状态多于体形，亦为最勤力练歌一次：「咁大个仔未练过咁多，戴全套耳机器材返屋企练歌。」

陈柏宇两女性格一动一静

陈柏宇谈到父女相处，透露两女性格一动一静，长女好动活跃精力无限，在体操以外热爱所有运动；幼女则较文静胆小，但亦会请爸爸辅助试玩高难度体操动作：「细个玩多啲，大个冇咁易整亲。」陈柏宇亦培养两女学唱歌，长女已懂得随音乐节奏歌唱，笑言幼女非常「好唱口」，随口便会唱出一曲。

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