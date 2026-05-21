谭辉智夺音乐平台季度冠军 铜锣湾大屏幕打卡为红馆个唱暖身 520获歌迷簇拥见证荣耀

谭辉智近日荣获音乐串流平台季度评选冠军，获安排登上铜锣湾核心地带的大屏幕做奖励，强劲人气与音乐成绩受到肯定。近日辉智正为即将在红馆举行的《双声演唱会》闭关疯狂排练，虽然行程密密麻麻，但日前他仍特别抽空，惊喜现身街头打卡！现场所见，为演出积极修身的辉智明显清减不少，整个人显得神采奕奕、状态大勇，型格十足。辉智看见属于自己的巨型冠军画面时表现感动，随即在屏幕前与「自己」合照留念，为6月6日的红馆演出注入强心针。

谭辉智世界各地粉丝来港应援

适逢昨天「520」这个充满爱的日子，大批歌迷亦贴心结伴到场，齐齐见证辉智这个耀眼的音乐里程碑。 歌迷纷纷表示，这个大屏幕不单是一份奖赏，更是辉智努力成果被看见、被认可的实力证明。随着首个红馆演唱会临近，世界各地不少粉丝更自发拍片为他打气，甚至更飞到香港，全方位全力支持辉智踏上大舞台，期待他以最佳状态震撼全场！

