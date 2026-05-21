NONO卷性侵案判2年半检方不上诉恐将入狱 歌手妻朱海君现身饭局「真实反应」曝光

台湾搞笑艺人NONO（陈宣裕）于2023年卷入「台湾MeToo」风波，遭指控对6名女子涉嫌性侵与猥亵，NONO因丑闻停工多时，如今迎来进展。全案的上诉期限于5月20日正式届满，当地高检署「未提出上诉」，意味著若NONO同样放弃上诉，全案将正式定谳，NONO恐面临入狱服刑。而NONO的歌手太太朱海君状况引起网民关注。

NONO「强制性交未遂」案件成立

NONO案件早前已经法院一、二审审理后，认定其中的「强制性交未遂」案件成立，判处其有期徒刑2年6个月，其余案件则获判无罪。据了解，针对二审维持一审「无罪」判决的案件，主要受限于《刑事妥速审判法》的严格规定，使得检方难以再提上诉，而针对NONO被判刑2年6个月的部分，二审法官认为一审的量刑并无不当，因此驳回检察官的上诉。

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在经过评估后，检方认为二审判决并无明显违背法令之处，缺乏提出第三审上诉的强力理由，最终决定「放手」不再上诉。法律界人士分析，检方此举主要是希望能让判决早日确定，以利后续的刑期执行。随著检方放弃上诉，只要NONO未在期限内提出上诉，其涉及的性侵案件将画下句点。

NONO妻朱海君神情轻松

而NONO的歌手太太朱海君对丈夫面临入狱，心情似乎未受影响，除了继续参与商演揾食外，近日又约台语歌手向蕙玲、吴俊宏、袁小迪妻子等饭敍，向蕙玲在社交平台分享合照，相中的朱海君神情轻松展现笑容，只是较过往消瘦。

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