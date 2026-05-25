Hong Kong Comic Con 2026｜3个后生仔花两年筹办 古天乐主导漫画新作兼展出逾10件珍藏 李佳芯魏浚笙声演《无涯之约》 蜘蛛侠新战衣率先睇｜名人杂志

Hong Kong Comic Con 2026（下称HKCC），由Optics Ventures主办、天下一集团协办，古天乐担任活动大使，将于5月29日至31日在会展Hall 3举行。活动筹备两年多，它并非只是一个动漫展，而是一个把动画、漫画、电影、剧集、游戏、收藏、粉丝文化、艺术家交流、国际嘉宾见面会、Cosplay、TCG（集换式卡牌游戏）等整合起来的大型平台，其中「本地元素」占有关键位置。撰文︰李志宏、摄影︰罗安强

持续发展

第一届HKCC由James、Daniel、Ryan策划，他们年纪轻轻，并非动漫产业出身，大学毕业后因为工作认识，后来合组娱乐策划公司Optics Ventures，聚焦娱乐 IP、媒体文化及现场体验。3人不讳言共同兴趣离不开《寻秦记》、《哈利波特》、《绝命毒师》、《怪奇物语》等经典作，从Fans角度，萌生在香港举行Comic Con的念头，Daniel︰「这些都是陪伴我们成长的IP，希望把自己钟爱的内容同更多人分享。」

Ryan解释︰「IP可以理解为『内容』︰包括欧美、亚洲等地区的影视、动画、漫画作品和衍生产物。」其魅力在于，研究怎样把内容、Fans与产业紧密连结，持续发展，延伸更多互动方式和文化体验。

对于未来发展，（左起）James、Daniel、Ryan异口同声，希望有一日外国粉丝专程飞来看HKCC的独家内容。

（左起）James、天下一集团业务发展及传讯总监Sean、古天乐、Daniel、Ryan合照。

Meets the Stars环节国际嘉宾逐个数︰Jamie Campbell Bower扮演美剧《怪奇物语》系列Vecn，具备音乐与影视双重粉丝群。

Meets the Stars环节国际嘉宾逐个数︰Giancarlo Esposito演《绝命毒师》「炸鸡佬」Gus Fring，是美剧代表性反派人物。

香港Fans口味多元化

Ryan续说︰「香港市场十分独特，人们语言水平高，口味多元化，不少人爱好本地创作，同时接触欧美、日本、台湾、内地等产物；相反，外国市场往往较集中，例如欧美地区多只看欧美内容，日本市场亦多数集中本土作品。」James表示，在筹备早期确立方向，HKCC不能只复制海外模式。

（左起）James、Ryan、Daniel的话题离不开《寻秦记》、《哈利波特》、《绝命毒师》、《怪奇物语》等经典作品。

古天乐展出珍藏1︰1蝙蝠侠

而古天乐担任活动大使，展出超过10件私人珍藏，包括1︰1蝙蝠侠、1︰1蜘蛛侠，还有DC、MARVEL、星球大战等藏品。Daniel说︰「他在香港影视圈具有代表性，也是《星球大战》迷。」Ryan回忆与对方开会的体验，「我们准备好议程，讲到一半，他就知道重点，讲埋下一步应该点做。」形容古天乐对市场口味的触觉极之敏锐。

现场展出古天乐逾10件收藏品，包括《星球大战》黑武士半身像、1︰1蝙蝠侠等。

古天乐 X《回到未来》电影系列Christopher Lloyd同框现身HKCC，5月31日出席《时空召集令：Time Traveller Cosplay Challenge》活动。

古天乐主导新漫画计划

另外，据小说家乔靖夫透露会出席HKCC首日活动，「这个新工作，是与古天乐先生相关的，因为他正在主导一个新的漫画计划，不过这次我的岗位不是演员，而是创作人。至于这个漫画作品到底是甚么？内容暂时还要保密，当天（29/5）就会公开！」据指该新漫画创作人尚有两位猛人画师Man僧（冯展鹏）、FCP（冯展鹏）。

古天乐主导新漫画计划，《寻秦记》漫画版？《世纪大骗局》漫画版？

乔靖夫就是《九龙城寨之围城》揸肉刀杀敌的「阿七冰室」东主阿七，提名《第43届香港电影金像奖》最佳新演员。

本地、外国影视猛料首发

James、Daniel、Ryan团队在HKCC内容策划上，最初较集中于欧美IP，之后在天下一集团参与下，活动内容进一步拓展至本地及亚洲流行文化元素，包括香港电影、动画制作公司等资源。天下一集团业务发展及传讯总监文国骏（Sean）形容︰「古天乐先生向公众分享部分私人珍藏，其实想法同初心好简单，就是比起独乐乐，他更希望在HKCC这个场合与众同乐。对他而言，这些收藏品是启发他投入科幻电影创作的回忆。」Sean亦透露本地影视圈、动画界、漫画业都会有新消息发布。

天下一集团业务发展及传讯总监Sean，希望透过HKCC为香港IP创造更多跨界合作的机会。

李佳芯、Amy Lo声演香港动画《无涯之约》

《无名指》孔令政自编自导香港动画电影《无涯之约》，是一出关于未来、谎言、良知的科幻作品。声演阵容包括︰李佳芯、任达华、魏浚笙、卢慧敏（Amy Lo）。HKCC当天（5月30日），李佳芯、魏浚笙、导演孔令政、监制朱汉威亲临会场，独家30分钟发布会率先揭开《无涯之约》世界观、角色阵容，仲有动画片段第一次曝光。

香港动画电影IP《无涯之约》入选香港数码娱乐协会主办、CCIDA赞助的第三届「明日动画」计划。

李佳芯、魏浚笙、导演孔令政、监制朱汉威5月30日亲临HKCC会场。

5月30日当天，独家30分钟发布会率先揭开《无涯之约》世界观、角色阵容。图为魏浚笙。

5月30日当天活动会第一次播放《无涯之约》片段。图为Amy Lo。

蜘蛛侠新战衣率先睇

秉承世界各地Comic Con的「传统」，HKCC另一焦点是多项「全球首次曝光」内容，展出即将上映的《蜘蛛侠：英雄重生》的全新战衣，Daniel︰「有些内容只会在HKCC出现，这就是它与其他展览的最大分别。」也有参展单位带来未曾公开的影像、戏服及道具展示。

特技演员将穿上《蜘蛛侠：英雄重生》的新战衣，于会场内同Fans互动。

HKCC有多个核心展区

HKCC设多个核心展区，涵盖电影与剧集IP、漫画与插画艺术、游戏与电竞、玩具与收藏、Cosplay，及近年在香港至Hit的桌上游戏TCG，同时「Artist Alley」展示世界各地及本地漫画家与艺术家作品。Sean︰「本地有非常多优秀的创作者、技术人才，我们希望透过HKCC为香港IP创造更多国际交流和跨界合作的机会。」

HKCC有两款海报，由香港顶尖创作人Man僧、FCP设计（图）。FCP︰「作品核心理念为『传统与现代流行文化的融合』。我以动漫风格，描绘身穿改良中式服装的少女，点出香港中西汇聚的文化特色。她手中挥舞著巨型毛笔，象征『创作力量』，呼应向创作者致敬的大会精神。」

HKCC有两款海报，由香港顶尖创作人FCP、Man僧设计（图）。Man僧： 「我融合欧美奇幻美学、港漫传统技法，以大胆用色与细腻笔触，展现大会交融中外艺术的多元特色。构图上，运用分镜框、网点来致敬传统漫画的印刷工艺；同时，巨龙以『破格』之姿冲破框线，缔造强烈的视觉震撼。」

Meets the Stars环节有私心

至于Meets the Stars环节，Daniel笑称有私心︰「我细个最常看《哈利波特》系列，故邀请了Katie Leung出席！」众星在分享会上带来「限定内容」，「在对谈过程中，他们除回顾作品外，亦会谈谈最新拍摄经历，甚至未公开的幕后故事。」

Meets the Stars环节国际嘉宾逐个数︰Mads Mikkelsen在美剧《沉默的羔羊前传》的反派魅力无出其右。

Meets the Stars环节国际嘉宾逐个数︰Katie Leung饰演《哈利波特》电影系列的张秋，香港及亚洲观众特别有亲切感。

Meets the Stars环节国际嘉宾逐个数︰美剧《阴尸路》、游戏《死亡搁浅》的Norman Reedus是流行文化标志。

Meets the Stars环节国际嘉宾逐个数︰除了有电视剧《21世纪大君夫人》边佑锡之外，还有在美剧《波巴·费特之书》扮演年轻Boba Fett的Daniel Logan。

两年多未放过假

HKCC筹备历时两年多，Ryan直言这段时间未有放假，他熟悉美国、欧洲的动画等内容，主力创意及市场推广；Daniel了解韩国市场，负责对外简报；James多处理海外事务，把关大方向、细节。在接洽IP的过程中，被拒绝几乎是常态，James︰「多数是时间问题，他们有自己的发布计划。」再加上物流、制作及宣传等限制，为了促成双方合作，Ryan表示︰「处理问题的方式，我们以前会想『可不可以做』，现在会思考『该如何做到』。」

3人「争拗」得最多的反而是这些趣事，Daniel︰「有收藏家会带角色人偶几个年代的版本来HKCC，有人钟意第1代够经典，有人说第3代最贴近漫画中人物的性格……」结论通常是一句，Ryan：「不要吵了！3代全带过来畀Fans睇吧！」

Hong Kong Comic Con 2026（下称HKCC），由Optics Ventures主办、天下一集团协办，古天乐担任活动大使，将于5月29日至31日在会展Hall 3举行。

Comic Con 的起源与发展