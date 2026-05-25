Hong Kong Comic Con 2026｜3个后生仔花两年筹办 古天乐主导漫画新作兼展出逾10件珍藏 李佳芯魏浚笙声演《无涯之约》 蜘蛛侠新战衣率先睇｜名人杂志
发布时间：13:45 2026-05-25 HKT
Hong Kong Comic Con 2026（下称HKCC），由Optics Ventures主办、天下一集团协办，古天乐担任活动大使，将于5月29日至31日在会展Hall 3举行。活动筹备两年多，它并非只是一个动漫展，而是一个把动画、漫画、电影、剧集、游戏、收藏、粉丝文化、艺术家交流、国际嘉宾见面会、Cosplay、TCG（集换式卡牌游戏）等整合起来的大型平台，其中「本地元素」占有关键位置。撰文︰李志宏、摄影︰罗安强
持续发展
第一届HKCC由James、Daniel、Ryan策划，他们年纪轻轻，并非动漫产业出身，大学毕业后因为工作认识，后来合组娱乐策划公司Optics Ventures，聚焦娱乐 IP、媒体文化及现场体验。3人不讳言共同兴趣离不开《寻秦记》、《哈利波特》、《绝命毒师》、《怪奇物语》等经典作，从Fans角度，萌生在香港举行Comic Con的念头，Daniel︰「这些都是陪伴我们成长的IP，希望把自己钟爱的内容同更多人分享。」
Ryan解释︰「IP可以理解为『内容』︰包括欧美、亚洲等地区的影视、动画、漫画作品和衍生产物。」其魅力在于，研究怎样把内容、Fans与产业紧密连结，持续发展，延伸更多互动方式和文化体验。
香港Fans口味多元化
Ryan续说︰「香港市场十分独特，人们语言水平高，口味多元化，不少人爱好本地创作，同时接触欧美、日本、台湾、内地等产物；相反，外国市场往往较集中，例如欧美地区多只看欧美内容，日本市场亦多数集中本土作品。」James表示，在筹备早期确立方向，HKCC不能只复制海外模式。
古天乐展出珍藏1︰1蝙蝠侠
而古天乐担任活动大使，展出超过10件私人珍藏，包括1︰1蝙蝠侠、1︰1蜘蛛侠，还有DC、MARVEL、星球大战等藏品。Daniel说︰「他在香港影视圈具有代表性，也是《星球大战》迷。」Ryan回忆与对方开会的体验，「我们准备好议程，讲到一半，他就知道重点，讲埋下一步应该点做。」形容古天乐对市场口味的触觉极之敏锐。
古天乐主导新漫画计划
另外，据小说家乔靖夫透露会出席HKCC首日活动，「这个新工作，是与古天乐先生相关的，因为他正在主导一个新的漫画计划，不过这次我的岗位不是演员，而是创作人。至于这个漫画作品到底是甚么？内容暂时还要保密，当天（29/5）就会公开！」据指该新漫画创作人尚有两位猛人画师Man僧（冯展鹏）、FCP（冯展鹏）。
本地、外国影视猛料首发
James、Daniel、Ryan团队在HKCC内容策划上，最初较集中于欧美IP，之后在天下一集团参与下，活动内容进一步拓展至本地及亚洲流行文化元素，包括香港电影、动画制作公司等资源。天下一集团业务发展及传讯总监文国骏（Sean）形容︰「古天乐先生向公众分享部分私人珍藏，其实想法同初心好简单，就是比起独乐乐，他更希望在HKCC这个场合与众同乐。对他而言，这些收藏品是启发他投入科幻电影创作的回忆。」Sean亦透露本地影视圈、动画界、漫画业都会有新消息发布。
李佳芯、Amy Lo声演香港动画《无涯之约》
《无名指》孔令政自编自导香港动画电影《无涯之约》，是一出关于未来、谎言、良知的科幻作品。声演阵容包括︰李佳芯、任达华、魏浚笙、卢慧敏（Amy Lo）。HKCC当天（5月30日），李佳芯、魏浚笙、导演孔令政、监制朱汉威亲临会场，独家30分钟发布会率先揭开《无涯之约》世界观、角色阵容，仲有动画片段第一次曝光。
蜘蛛侠新战衣率先睇
秉承世界各地Comic Con的「传统」，HKCC另一焦点是多项「全球首次曝光」内容，展出即将上映的《蜘蛛侠：英雄重生》的全新战衣，Daniel︰「有些内容只会在HKCC出现，这就是它与其他展览的最大分别。」也有参展单位带来未曾公开的影像、戏服及道具展示。
HKCC有多个核心展区
HKCC设多个核心展区，涵盖电影与剧集IP、漫画与插画艺术、游戏与电竞、玩具与收藏、Cosplay，及近年在香港至Hit的桌上游戏TCG，同时「Artist Alley」展示世界各地及本地漫画家与艺术家作品。Sean︰「本地有非常多优秀的创作者、技术人才，我们希望透过HKCC为香港IP创造更多国际交流和跨界合作的机会。」
Meets the Stars环节有私心
至于Meets the Stars环节，Daniel笑称有私心︰「我细个最常看《哈利波特》系列，故邀请了Katie Leung出席！」众星在分享会上带来「限定内容」，「在对谈过程中，他们除回顾作品外，亦会谈谈最新拍摄经历，甚至未公开的幕后故事。」
两年多未放过假
HKCC筹备历时两年多，Ryan直言这段时间未有放假，他熟悉美国、欧洲的动画等内容，主力创意及市场推广；Daniel了解韩国市场，负责对外简报；James多处理海外事务，把关大方向、细节。在接洽IP的过程中，被拒绝几乎是常态，James︰「多数是时间问题，他们有自己的发布计划。」再加上物流、制作及宣传等限制，为了促成双方合作，Ryan表示︰「处理问题的方式，我们以前会想『可不可以做』，现在会思考『该如何做到』。」
3人「争拗」得最多的反而是这些趣事，Daniel︰「有收藏家会带角色人偶几个年代的版本来HKCC，有人钟意第1代够经典，有人说第3代最贴近漫画中人物的性格……」结论通常是一句，Ryan：「不要吵了！3代全带过来畀Fans睇吧！」
票务详情︰https://www.hkcomiccon.com/tickets
最新消息︰https://www.instagram.com/hongkongcomiccon?igsh=bzRweHA4OXhhNnVs
Comic Con的起源与发展
Comic Con起源于1960年代的美国，史上首个正式的漫画大会New York Comicon于1964年在纽约举行。至于现代Comic Con的元祖与指标圣地亚哥国际动漫展（简称SDCC），则始于1970年由Shel Dorf等漫画迷发起，早年主打美式漫画与收藏，其后多次易名、扩张，发展为每年以圣地亚哥会展中心为主场地的国际盛事。随着改编漫画的电影、影视作品冒起，SDCC成为荷里活片商、串流平台发布新作预告、举行见面会与座谈的舞台。