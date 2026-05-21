金秀贤洗脱恋未成年金赛纶嫌疑露灿烂笑容 事件涉AI造假 检方申请羁押爆料者金世义

韩国男神金秀贤于2025年初被爆曾跟已故的女星金赛纶拍拖，当时女方未成年，导致金秀贤形象崩坏，一直停工至今。金赛纶的家属控诉金秀贤，在金赛纶生前逼债、未成年拍拖等，更找来频道《横竖研究所》金世义爆料，公开金赛纶与金秀贤的录音证据。金秀贤否认并指录音由AI生成，向金世义起诉诽谤，虽然去年底金世义代表曾表示，韩国国科搜指无法判定录音档是否经AI造假，但检方昨日（20日）就金世义涉嫌散播虚假谣言一事提请拘捕令，认定金赛纶的录音属AI造假。而金秀贤的律师高相禄昨日曾发文，并附上金秀贤笑得灿烂的照片：「今天也没有什么特别的原因，就试著笑一笑吧！」疑暗示金秀贤争议大逆转。

金秀贤被散播不实资讯

韩媒今日（21日）取得首尔江南警察署对金世义提出的羁押令申请书，内容指出金世义透过YouTube收益等经济目的，散播有关金秀贤的不实资讯。警方表示：「嫌疑人明知金演员并未在死者未成年时期与其拍拖，却仍以诽谤对方为目的散布虚假事实。」

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至于去年3月，金世义作为「拍拖证据」公开的金秀贤与金赛纶KakaoTalk对话内容，亦被警方认定是AI生成。金秀贤与金赛纶的KakaoTalk聊天记录被认定存在窜改，遗属方给出11张聊天截图，金世义方面把聊天对象名字改成「金秀贤」，一共进行7处编辑、窜改AI伪造语音，已被警方确认。警方指出：「嫌疑人明知无法确认对话对象身份，却仍为了让外界误以为是二人实际对话，而发布经过窜改的资料。」

金赛纶遗属代表律师恐涉案

警方又认为金赛纶遗属代表律师不只是「法律代理」，而是可能直接参与了传播与制作过程。金秀贤代表律师高相禄昨在网上发文：「金秀贤方面未对遗属方的律师提出诉讼。看来是调查机关确认该律师疑是共犯后，将他列为嫌疑人。辩护律师被认定为共犯，非常罕见。」

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首尔中央地检昨日确定以金世义为对象申请拘捕令，金世义审问预计在韩国时间26日上午10时30分在首尔中央地方法院审理开庭。金世义则发表声明，称检方申请羁押令是为了妨碍其采访活动。金世义日前在直播表示：「原本计划前往越南河内，继续追查某知名政治人物性犯罪事件。为了妨碍我们的采访，才突然莫名其妙地申请了羁押令。」

金秀贤接受精神科治疗

此外，警方公开金秀贤目前情况：「此案已经导致金秀贤在社会与经济上的活动全面崩毁，甚至影响职业生涯，直到现在仍接受精神科治疗，如果金世义继续散播谣言，恐造成难以恢复的重大伤害。」

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