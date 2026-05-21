炎亚纶《儿少性剥削》获缓刑再爆风波 耀乐怒发千字文控诉遭「无底线消费」：一遍遍重踩我的伤口

「飞轮海」出身的台湾男星炎亚纶2023年卷入未成年私密片风波，翌年被地方法院判处有期徒刑7个月、缓刑3年。原以为双方达成和解后，事件会告一段落，炎亚纶亦逐渐回归幕前，怎料事件中的被害人网红耀乐于昨日（20日）突然在社交平台发布千字文，怒轰炎亚纶将案件当作商业炒作的筹码，扬言若炎亚纶不收手将采取法律行动。

耀乐拒绝沦为炒作工具

耀乐昨日在帖文中控诉：「炎亚纶被判刑七个月有期徒刑后，我本来以为彼此不会再有瓜葛。」然而炎亚纶在过去将近700天的日子里，曾多次向耀乐提出各种「商业操作」的提议，包括要求共同发表公开声明、邀请他担任售票喜剧《炎上》的嘉宾，甚至提议让他担任单曲《世界上会有对的分手》的MV主角。耀乐强调，自己已屡次明确拒绝这些会对其心理造成极大不适的要求，但炎亚纶却依然故我。

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耀乐轰炎亚纶违背承诺恶意抹黑

耀乐特别提到在拒绝炎亚纶《炎上》邀请时，已表明不希望话题聚焦在被害人身上，但炎亚纶在演出及宣传时，依然将事件当作玩笑多度提及。耀乐痛批炎亚纶：「原来为了求曝光求复出，可以这么没有底线。」对于被邀请参与单曲创作及MV拍摄，耀乐更直言反复看著歌词只感到「强烈的反胃感」，并澄清该首号称写给他的歌，耀乐根本「不需要也不想要跟这首歌有任何关系」。

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除了商业炒作，耀乐亦对炎亚纶的「双面手法」感到极度不满。耀乐透露判刑后炎亚纶曾主动要求见面，并承诺不向任何人提及此事。没想到见面本是好意，炎亚纶却转头便向媒体宣称双方「已经见过面且和解」，将私下会面当作公关操作。耀乐无奈表示：「这段时间的沉默退让，换来是一遍遍重踩我的伤口，一遍遍更大恶意的揣测与造谣，甚至是大量你的粉丝私讯辱骂、直播洗版、实体活动特意来羞辱。」

耀乐向炎亚纶下达最后通牒

面对无止境的纷扰，耀乐在文末发出最后通牒，直指当初要求和解、官司结束后纠缠不放、持续拿事件炒热度的都是炎亚纶。耀乐强烈警告：「这几天你跟粉丝们对我的抹黑造谣，实在让我忍无可忍；请在缓刑期的炎先生适可而止！不然我一定会采取法律行动。」对于耀乐的严厉指控，截至目前为止，炎亚纶方面尚未作出进一步回应。

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