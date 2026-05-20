《无名天使3D》重播掀拍剧恩怨 杨思琦曾传遭佘诗曼郭羡妮孤立 男星斥扮可怜后悔帮出头

杨思琦近来因前男友李泳豪与哥哥李泳汉因妈妈施明离世而引起的家庭纠纷，再度现身香港娱乐圈。近日杨思琦频高调受访，除了提及与李泳豪的旧情，更剖白与叫吴帅的关系。伍咏薇近日还大爆杨思琦在TVB拍剧时期被欺凌的细节，有网民认为如果事件属实，欺凌杨思琦的演员好过份，还有人称：「𠮶阵佢仲畀郭羡妮同佘诗曼虾」。

杨思琦传被嫌「麻烦」遭佘诗曼郭羡妮联手孤立

事有凑巧，佘诗曼、郭羡妮与杨思琦演出的TVB经典剧集《无名天使3D》于今晚（20日）深宵重播，令当年三位女主角不和传闻再次成为网络热话，当时有指两位前辈因嫌新人杨思琦「麻烦」而联手孤立，事件更一度惊动 TVB 高层曾励珍，多年后梁思浩指控被「楚楚可怜」的杨思琦欺骗。

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佘诗曼郭羡妮传联手孤立杨思琦

剧集《无名天使3D》故事围绕虚构的警察部门「反罪恶及恐怖组织」（Counter Terroist Unit，简称CTU）的三名女警，分别是饰演反恐组警长「姚丽花」佘诗曼、反恐组总督察「宋乐琦」郭羡妮与及反恐组警员「唐宝儿」杨思琦，当时有传佘诗曼和郭羡妮嫌杨思琦麻烦，故联手孤立杨思琦，而郭羡妮亦曾经讲过同佘诗曼比较「倾到偈」。后来还传出佘诗曼在拍外景时「万岁」，当杨思琦上前想拿取时，竟遭到现场工作人员当众奚落：「今次唔畀钱就唔好饮！」受尽委屈的杨思琦当场眼眶泛红。事后佘诗曼回应时笑称，当时天气高达30多度，连她自己都「眼红红」并否认有针对杨思琦。事件惊动了TVB高层曾励珍（珍姐），她曾亲自召见佘诗曼与郭羡妮进入办公室「训话」，要求两位前辈要「锡住」新人杨思琦，事后再传令双方关系更僵。

梁思浩自爆被杨思琦楚楚可怜外表欺骗

不过梁思浩在2024年在YouTube节目《娱乐好好玩》曾指遇到一位外表楚楚可怜的女星哭诉，对方是香港小姐出身，现时甚少在香港电视幕前演出，在内地亦不见有很多工作，曾发生了一件轰动全港的事，并称很多人都被她楚楚可怜的外表欺骗。该女星当时自称被欺负时，正拍摄一部由三位女星共同主演的剧集，结果有不少网民猜出梁思浩所指的可能是由郭羡妮、佘诗曼及杨思琦主演的《无名天使3D》，杨思琦因未婚生女轰动全港，再加上当年的确有传郭羡妮、佘诗曼及杨思琦拍剧时有不和情况，当时有指郭羡妮、佘诗曼本身已多次合作，私下非常老友，二人被传合力排斥当时正上位的杨思琦，就连出席活动时，郭羡妮、佘诗曼都被指不跟杨思琦交流。梁思浩后来亦公开他所指的就是杨思琦，他继续分享对方称被「欺负」的内情：「佢成日个样楚楚可怜、含住泡眼泪，就成日话𠮶两个虾佢，但后来我哋先发觉原来唔系。佢拍戏……你甩（对白）嘅，咁人哋都要……『你勤力啲读吓剧本啦』，啱唔啱先？」梁思浩指娱乐圈有很多双面人，很多事不能看表面。

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杨思琦用WhatsApp对话截图反击梁思浩

后来杨思琦在IG贴出一张WhatsApp对话截图，留言说：「So funny（真有趣）！无事搞事，你是甚么人啊！？」见杨思琦在对话中表示：「搞笑，我和他都没有联络，出甚么头？笑死」、「不用理会这些无聊的」，对方则回复说：「所以我哋完全信任你，他呢个人心地唔好。」杨思琦回复说：「我要搞新闻，知道我不会回应，所以搞我。」杨思琦在IG帖文中，更以陈冠希与陈奂仁、胡蓓蔚、 MC仁合唱的《战争》作背景音乐疑似想对梁思浩宣战！