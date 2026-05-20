我要把眼泪当汽水丨魏嘉莹巡演8月登陆香港 旗舰庆生场台北先轰动 父母现身撑场感触告白

魏嘉莹（小魏）展开《我要把眼泪当汽水》巡回演唱会，自台北起跑，走访台中、高雄、广州、成都、北京等地后，8月2日登陆香港麦花臣场馆。日前生日的小魏再度回到台北的Zepp New Taipei，连续两天举办旗舰庆生场，更邀请蔡旻佑、元若蓝、YouTuber「一只阿圆」与「那个女生Kiki」等豪华嘉宾阵容惊喜登台，以音乐与歌迷共度欢乐生日。

魏嘉莹带领全场一起变身「喵星人」

小魏乘著与MV同款甲虫车登场，先后带来《飞》、《泡泡气球岛》、《蓝色眼睛》等歌曲热闹开场。今次演唱会台北站不仅将甲虫车开上舞台，还设计贴近歌迷的延伸舞台、三面巨型LED荧幕、入场中控萤光棒与六套服装等高规格配置，超越Zepp等级的制作，满满诚意只为让观众获得最好得体验。演唱会除了献唱经典歌曲，小魏也首度曝光全新单曲《抓马喵星人》，她分享：「我觉得自己是作息破坏者，常常半夜两三点直播、不睡觉。而猫咪也是晚上爆冲、活力十足，熬夜的人其实就像喵星人一样！」她更带领全场一起变身「喵星人」，并跳下观众席一路「冲浪」至延伸舞台，让全场嗨翻天！

魏嘉莹叹「成为完美的人」不容易

在生日当天，小魏的父母也特地前来演唱会现场支持，让气氛格外温馨。谈到歌曲《喜欢我吧》，小魏透露这首歌其实是写给家人的，坦言自己小时候没有符合父母期待，希望家人可以理解她在做的事、喜欢她的样子。如今看到父母全力支持自己的工作与梦想，也让小魏在生日这天感性告白：「没有你们就没有我，真的很谢谢爸爸妈妈。」她也分享自己一直希望成为完美的人，但长大后才发现这不是件简单的事、「喜欢自己」也是一件不容易的事，并暖心向歌迷喊话：「希望大家都能喜欢自己，慢慢长成自己心目中最理想的模样」。

蔡旻佑任演唱会首日嘉宾

演唱会首日，小魏邀来蔡旻佑担任惊喜嘉宾，两人自然又有爱互动让全场尖叫不断，旻佑笑说：「不要乱点鸳鸯谱啦！但我……你可以吗？」小魏也大方回应：「你，我可以呀！」瞬间让全场嗨翻。蔡旻佑也特别准备甲虫车造型蛋糕替小魏庆生，还送上「神奇泡澡球」当生日礼物，笑说希望小魏演唱会结束后，能带着大家满满的爱与回忆回家泡澡。演唱会第二天，小魏邀来YouTuber「一只阿圆」与「那个女生Kiki」担任嘉宾，合唱《我要把眼泪当汽水》及《恋爱ing》，小魏表示，因为很欣赏两人对梦想与创作的热情，希望把他们的这份热血也感染给大家。而阿圆及Kiki除了替小魏庆生，也送上亲手绘制的三人画作当生日礼物；小魏则兑现和阿圆的约定，特地把阿圆送他的「皮卡丘煎铲」带上台。

元若蓝15年后再踏舞台

小魏更惊喜邀来近期因《心愿便利贴》再度掀起话题的原唱者元若蓝担任嘉宾，元若蓝特地准备一束像太阳的花送给小魏，暖心说：「因为小魏是大家的太阳，常常照亮我们；听你讲话让我觉得很心疼，其实不需要完美，大家也会成为你的光照亮你」，让小魏相当感动。而小魏得知元若蓝也是五月寿星，他也贴心送上生日礼物：「听说你最近有在创作、拍唱歌影片，所以送你手机磁吸支架，这个很实用！」希望她可以发更多唱歌的影片，让大家能再听见元若蓝的歌声。难得邀请到好久不见的声音担任嘉宾，小魏也热情喊话：「总不能让她只唱一首就走对吧！」元若蓝则幽默回：「不要轻易对已经15年没在舞台上表演的人讲这句话，我会不肯走喔！」最后两人加码演唱《我不在意你曾经吻过谁》，掀起全场大合唱。

魏嘉莹90度鞠躬感谢歌迷

演唱会最后，小魏感动地90度鞠躬向所有歌迷道谢：「谢谢大家能让我再站在这里，这两天看到满满的人、看到你们都来了，真的很谢谢你们。」她也期盼大家都能在平凡生活中，找到让自己感到快乐的能力。