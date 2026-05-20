COURT｜激赞具美剧水准 幕后大脑与《正义女神》竟是同一人 邱士缙周嘉洛争做最年轻法官

由MakerVille出品，银河映像制作的电视剧《 COURT！》已于5月18日晚上9时30分在ViuTV播映，无独有偶，TVB重头剧《正义女神》同样以律政为题材，最巧妙的是，两台皆破格采用新世代男星担任「最年轻裁判官」，令电视圈掀起一场激烈的「法庭风暴」。

《 COURT！》幕后阵容堪称「神级」，由银河映像班底游乃海、朱淑仪监制，吴家伟执导，剧集采用破格的单元形式，以同一酒店内不同房间发生的三个独立故事贯穿12集，虽然只播出2集，不过在网上已经制造了不少话题，尤其「最年轻裁判官」！邱士缙（Stanley）对决周嘉洛，在网上引发两极讨论。

相关阅读：ViuTV 2026四大剧集逐套数 视后剧帝联手＋银河映像品质保证 题材卡士够破格

邱士缙（Stanley）在剧中饰演「方仲恒 Peter」，这位被誉为最年轻的裁判官处事冷静理性、秉公无私，更抛出金句：「法庭入面，是不会找不出真相！」完美演绎出角色对寻求真相的极度固执。虽然剧集仅播出两集，但「大表哥」的演技已获网民一致激赞：「邱视帝又进步了不少，认真的眼神令我有少少惊，认真得嚟好有型！」、「大表哥个气场好劲，啲对白咁难讲都可以字字铿锵，超近镜睇到对眼好有火好有戏。」不少观众更形容《COURT!》制作水准极高，犹如「喺香港电视台睇到讲中文嘅美剧」，大赞其真实感与拍摄手法远超以往本地法庭剧。

另一边厢，TVB的《正义女神》当日播出同样备受瞩目。向来以喜剧形象示人的周嘉洛迎来演艺生涯大突破，饰演城府极深的裁判官「郑邵文」。这个角色内敛、寡言却高度专业，为了向上爬甚至不惜结交权贵，展现出极具野心的一面。为了演活这个沉闷寡言的角色，周嘉洛曾明言：「只要系金城安会做嘅动作，我一概唔会做！」当日网民对周嘉洛的演出同样给予高度评价：「周嘉洛完全搣甩金城安影子，估唔到佢都可演正剧！」两套剧集题材撞到正，难免被网民放上擂台比较。有人认为两位男星表现各有千秋：「一个靠眼神杀人，一个靠对白压场，两个都值得攞奖！」将两人并列为今年视帝的热门人选。

相关阅读：ViuTV翻拍《悠长假期》 吕爵安演木村拓哉角色嗌好惊 李佳芯「超龄」演港版山口智子

不过，最令网民惊讶的是，COURT!》与《正义女神》同样由金牌编审潘漫红联手炮制！有网民点出关键：「本来就系两种手法，一边讲爽感，一边讲真实感，佢哋只要做到自己想拍嘅效果，观众又buy，咪正啰！两套戏表达嘅重点都唔同，唔可以一齐钟意，观众都睇得开心咩？」潘漫红曾先后效力于亚洲电视、无线电视与及香港电视网络（HKTV），她的作品风格多样，尤其擅长职人剧，如医疗、新闻、法律题材，曾编审和编剧的剧集包括《陀枪师姐》系列 (II, III, IV)、《On Call 36小时》、《导火新闻线》、《还来得及再爱你》、《星空下的仁医》、《巨塔之后》和《正义女神》等，均获得极高评价。