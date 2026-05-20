60岁刘嘉玲「AI级撞样」郑裕玲似失散多年姊妹 罕谈陷容貌焦虑年轻时比较严重

刘嘉玲与郑裕玲（Do姐）近日一同出席护肤品牌活动，同场还有周汶锜、马诗慧、Amanda S、上山诗钠等，名流云集。不过60岁的刘嘉玲与68岁的郑裕玲因为一张合照，引起网民关注，被形容为「AI复制人」，惊叹二人神态相似。

郑裕玲刘嘉玲举手投足如出一辙

刘嘉玲与郑裕玲今日（20日）分别在IG分享活动上的合照，二人同样高贵典雅，选择一身纯白色西装外套造型，内搭白色喱士衫，加上十分相似的一头清爽短发，对著镜头展露自信的笑容。从妆容、气质到举手投足，刘嘉玲与郑裕玲都如出一辙，骤眼看去几乎难以分辨，仿佛是失散多年的孖生姊妹。

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刘嘉玲郑裕玲互戴高帽

刘嘉玲在IG的帖文中写道：「和优雅专业的Do姐聊天，永远都是那么轻松愉快！更开心的是，现场凝聚了这么多美丽、独立又优秀的女性朋友，台下的你们每一个人都散发著自信的光芒。」郑裕玲也回应：「好开心可以同Carina再聚！」不少网民对二人外貌讨论反应热烈：「DoDo永远都系咁靓」、「真的以为是AI合成图」、「还以为是自己的眼睛出了问题」，对二人「撞样」一事啧啧称奇。

刘嘉玲笑言已忘记年龄

刘嘉玲在活动上自言有容貌焦虑问题：「年轻时比较严重，现在比较没有。每个人都随著自然生老病死的次序终老，但我现在选择和时间握手言和。」刘嘉玲又公开保养秘诀：「我曾亲历过很多艰难的考验，如今的我是『云淡风轻』，所有事情都在我的控制之内，我很开心看见现在的自己。」刘嘉玲还笑言已忘记年龄：「女人最重要系懂得 keep，我都不记得自己几岁了。」

刘嘉玲曾在内地真人骚《一路繁花2》中，坦言有衰老问题，「老是重复讲我自己的话」、「我觉得我真的年纪大了。」又曾被网民指刘嘉玲的五官有所变化，认为其鼻翼变宽，更有「鼻孔外露」情况。

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