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出口夏希直奔伊藤健太郎屋企过夜被拍 经理人未回应挞着传闻

影视圈
更新时间：15:16 2026-05-20 HKT
发布时间：15:16 2026-05-20 HKT

28岁日本男演员伊藤健太郎与24岁新生代女演员出口夏希疑挞着，日本杂志《女性Seven》率先爆出他门的恋情。据报道，记者于5月中旬夜间，在东京都内一栋公寓停车场发现二人身影。伊藤健太郎下车时双手提着大纸箱及胶袋，出口夏希随后从副驾驶座现身，他们默契十足地一同步入伊藤的自寓，翌日清晨女方才离去。 

伊藤健太郎重回正轨

有艺能界消息人士透露，二人交往约半年，起因是伊藤与前女友分手后，于去年秋季主动向出口夏希展开追求，最终成功发展恋情。他们早于2023年上映的电影《在那开满花的山丘，我想见到妳》中首度合作，今年8月即将上映的续集《在那座流星降落的山丘上，再次与你相遇》亦同样由二人主演。伊藤健太郎曾于2020年因交通事故肇事逃逸被捕，其后停工反省，复出后凭《在那开满花的山丘，我想见到妳》荣获「第47届日本电影学院奖」优秀男配角奖，事业重回正轨。

出口夏希炙手可热

出口夏希则生于中国，5岁起在日本成长，2018年以《Miss Seventeen》出道，曾演出剧集《舞伎家的料理人》、电影《余命一年的我，遇见余命半年的妳》，其主演新剧《鲭鱼罐头，航向宇宙》亦在热播。二人所属经理人公司对拍拖传闻均未作回应。

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