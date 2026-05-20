「贾名媛」邱芷微追数风波升级 怒斥「朋友」设局诈骗：日防夜防，真系好难想像

TVB处境剧《爱．回家之开心速递》日前宣布将于7月迎来大结局，一众演出的艺人大感不舍，饰演「贾名媛」的邱芷微也在社交平台发文，透露心声。但邱芷微近日为另一件事非常震怒，公开怒轰「朋友」疑遭设局诈骗。

「贾名媛」邱芷微遇「弹票」炮轰

邱芷微昨日（19日）在IG的限时动态出PO，表示因合作客户拖欠款项，并开出的支票遭到「弹票」，今日（20日）再在IG限时动态炮轰，直指事件是一场精心设计的骗局，怒斥对方是「朋友」，却从合作之初便存心欺骗。

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邱芷微昨日上载一张「黑底白字」图，充满怒火地表示：「我真系好憎追人数！一间公司同客人做嘢！结果张票弹咗！都会识得唔好意思立即马上处理条数！而唔系不断拖数！」邱芷微更严词质问对方是否存心走数：「系咪要搞到关系咁核突啊？」

「贾名媛」邱芷微最新公开细节

邱芷微今日再公开细节：「在香港不时都会发生诈骗事情！但日防夜防，真系好难想像合作开嘅朋友会呃你！不断作故仔！其实由揾你合作𠮶刻，已经有心设计如何呃你！」原以为的商业纠纷，在邱芷微形容后，似乎暗示行骗者是自己曾信任的「朋友」。帖文一出，获不少网民留言力撑邱芷微追数，以免再有人受害。

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