郑秀文为启德个唱瞓身备战 坦言要克服恐惧 展惊人毅力爆汗操肌

天后郑秀文（Sammi）即将于7月10日至12日，在启德主场馆举行一连三场的《You & Mi 郑秀文演唱会2026亚洲巡回终点站》。这场不单是Sammi首度踏上启德舞台，更是她累积接近130场巡回演唱会的最终章，意义非凡。虽然距离演出尚有一段日子，但向来自我要求高的Sammi 已全面进入备战状态。

Sammi重视团队合作性

今晨（19日）Sammi 在社交网分享与团队开会的相片，相中见她与多达八人的团队围坐一枱，众人神情专注，似乎正为演唱会细节进行深度「脑震荡」；Sammi写道：「让每个小意念发酵，成形。」她又强调团队合作的重要性，留言指：「凡事，尽力才能无悔。跟团队一同解决问题一同创作，互信互靠。」可见她对今次演出极度重视，力求将每个环节都做到100分。

郑秀文做好体能准备

除了「脑力」策划，体能训练同样没有松懈。Sammi亦有上载做运动的片段，见她穿上小背心专注操肌，做到满头大汗，她借此勉励自己：「克服我的恐惧，分解成小的可控步骤。」以实际行动展示其惊人毅力，为应付启德超大型舞台所需的体能做好准备。